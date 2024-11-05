В начале 2000-х на личном контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко стояли не только глобальные вопросы. На первом месте для него были традиционно жизнь и комфорт белорусов.

Открытие станции метро "Могилевская"

Александр Лукашенко инспектирует строительство станции метро "Могилевская"

Александр Лукашенко без профильных чиновников за рулем своего авто приезжал проверить ход строительства станции "Социалистическая" (такое проектное название носила станция "Могилевская").

Факт К проектированию станции приложил руку архитектор Николай Телепнев - один из главных создателей облика метрополитена в Минске, соавтор сооружений метрополитена в Москве, Челябинске, Казани и Варшаве.

На "Могилевской" впервые в Минске (и даже среди всех метрополитенов бывшего СССР) были установлены два лифта для людей с ограниченными возможностями. Строительство объекта заняло семь лет. Среди первых пассажиров был Александр Лукашенко. Тогда он непринужденно пообщался с людьми и раздал автографы.

"Проблема-2003"

В новом тысячелетии ситуация не улучшается, и на повестке дня появляется "Проблема-2003". В активный политический оборот этот термин ввел российский политик Борис Грызлов. Прогнозировалось, что в течение нескольких лет произойдет окончательный износ и начало массового выбывания из строя еще советских производственных фондов. К тому же в России на 2003 год приходился пик платежей по внешним долгам.

Беларусь в 1991 году обладала самыми современными основными фондами в СССР, их износ при этом достигал 39 %. Всего за 10 лет к 2001 году износ практически удвоился. Для экспортно ориентированного государства с десятками крупных предприятий это был буквально критический показатель. Ключевую роль в нормализации ситуации сыграл один из первых указов Александра Лукашенко, принятых еще в 1996 году, который предусматривал дополнительные меры поддержки для производств, основанных на новых технологиях, это отмечали ведущие российские экономисты.

Технический уровень Беларуси выше, чем среднероссийский. Если брать среднестатистический российский регион, то он уступает Беларуси и по уровню квалификации кадров, и техники, и промышленности, и экономического развития в целом. Сергей Глазьев, председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике и предпринимательству (2000-2003)

Несмотря на явно позитивную тенденцию в промышленности, действия Александра Лукашенко подверглись критике противников власти. В укор Президенту ставили распределение бюджета и его излишне социальную направленность.

Так, например в 1999 году во всю промышленность было вложено 154 млрд рублей, а в строительство жилья и коммунальные объекты - 191 млрд. Критики уверяли, что баланс нужно смещать, а проблема нехватки жилья никуда не денется и через десятки лет. Лукашенко не был готов спасать промышленность в ущерб белорусам, поэтому нашли альтернативный вариант - было принято решение дополнить уже показавший эффективность указ 1996 года, в связи с которым господдержка инновационных проектов осуществлялась исключительно на конкурсной основе. Считал, что тема перспективная, докажи это, и претендентов было немало - по 2,5 на место.

Анатолий Харлап, министр промышленности Беларуси (1996-2003):

"Роль Александра Лукашенко была безусловной, ответственной и определяющей. Им была поставлена задача запустить заводы, но вместе с тем обеспечить и стабилизацию роста всего промышленного комплекса. Я бы выделил среди них меры по реструктуризации долгов бюджету внебюджетных фондов, самих убытков предприятий, адресно-финансовой поддержки градообразующих и структурообразующих предприятий и конструкторско-технологической школы. Мы сохранили ее и получили базу для дальнейшего развития".

Реформы РАО "ЕЭС"

Нивелировать "Проблему-2003" было бы куда проще при взаимодействии России и Беларуси. В Минске к этому не просто были готовы, но и активно призывали, но в Москве правые реформаторы были заняты абсолютно другими вопросами.

"Идеолог колониальной модели российской экономики" - так сегодня называют Анатолия Чубайса (бывший глава РАО "ЕЭС") в российской прессе. В 2000-х "великий новатор" получил в свои руки советское наследие энергетики и начал его активно реформировать. Дробление и приватизация шли стремительными темпами. Во время реформы РАО "ЕЭС" стратегически важные активы продали иностранным компаниям. О последствиях подобных инициатив предупреждал Александр Лукашенко.

В Беларуси мы все-таки найдем выход из этого. Такая инициатива ударит, прежде всего, больно по России. И неужели ничему не научил развал нефтегазового комплекса? Александр Лукашенко

Одним из основных итогов чубайсовских реформ стало подорожание электроэнергии для промышленности, малого и среднего бизнеса. Это существенно увеличило издержки производителей и оказало влияние на стоимость конечной продукции, а значит, и на ее конкурентоспособность.

Махинации банка "БелБалтия"

Когда вернут деньги и кто ответит - такие вопросы задавали каждый день обманутые вкладчики совместного белорусско-латвийского коммерческого банка "БелБалтия", созданного в 1994 году. Легким движением рук владельцев финансового учреждения на офшорных счетах растворилось примерно 18 млн долларов, принадлежавших вкладчикам банка.

Деньги воровали технично и планомерно. За несколько лет было совершено несколько тысяч платежных операций. Со счетов "БелБалтии" ресурсы вкладчиков постепенно переводились в три финансовых учреждения, которые оказались "пустышками". Вероятнее всего, их учредителями являлись непосредственные владельцы банка "БелБалтия". Когда схема вскрылась, учредители разбежались по всему миру, а вкладчики фактически оказались с пустыми карманами. Исправить ситуацию удалось только после личного вмешательства Александра Лукашенко. Президент издал указ, в котором был установлен порядок погашения задолженности.

"Каждый вкладчик банка "БелБалтия" может в соответствии с их заявлениями обратиться в наши учреждения банка и получить свои деньги", - объяснила первый заместитель председателя правления АСБ "Беларусбанк" Валентина Лукьяненко.

Сегодня защита вкладов населения стала одним из приоритетов денежно-финансовой политики государства. В банковской сфере наведен идеальный порядок с полной прозрачностью для вкладчиков. Разработан и действует Закон "О гарантированном возмещении банковских вкладов физических лиц".

Новые Герои Беларуси

Соль земли белорусской - это люди, готовые к подвигу в мирное время. Они являются опорой государства и общества. В 2001 году Александр Лукашенко удостоил звания "Герой Беларуси" выдающихся соотечественников. Их фамилии хорошо знает каждый гражданин страны - Александр Дубко, Михаил Карчмит, Виталий Кремко и Павел Мариев.

Михаил Карчмит был аграрием с математическим складом ума. Он постоянно генерировал новые идеи и внедрял их в работу. Имея талант хозяйственника-новатора, он был на шаг впереди времени. Агрокомбинат "Снов" под его началом первый в стране заработал по принципу "поля - это корма, а фермы - это мясо и молоко и собственная углубленная переработка".

Михаил Карчмит, Герой Беларуси

Михаил Карчмит: "Я хотел бы сказать, что награда за труд принадлежит не только мне, но и всему нашему коллективу - агрокомбинату "Снов".

Александр Дубко - человек-глыба, выдающийся государственный деятель. Он жил своим делом и людьми, которые его окружали, строил и внедрял новые технологии для них.

Александр Дубко, Герой Беларуси, председатель Гродненского облисполкома (1994-2001)

Александр Дубко:

"Я бы всем хотел пожелать, чтобы мы как можно больше пробыли в этом веке, как можно больше сделали, чтобы нам сопутствовали счастье и успех".

Быть справедливым и честным по отношению к себе и людям - принципы, которыми ежедневно руководствовался Виталий Кремко. Спрашивал строго, но справедливо. Он буквально жил работой и своим предприятием.

Виталий Кремко, Герой Беларуси (справа)

"Кто сегодня с зерном, тот будет на коне, а хозяйство - на плаву. Спасибо вам, дорогие, за большой труд", - благодарил своих подчиненных Виталий Кремко.

Павел Мариев - инженер, новатор, человек, который смог прославить Беларусь во всем мире. Он принял "Белорусский автомобильный завод" в 1992 году и содействовал выводу предприятия из кризиса. Павел Мариев был одним из тех, кто помог стране решить пресловутую "Проблему-2003".

Павел Мариев, Герой Беларуси, гендиректор ПО "Белорусский автомобильный завод" (1992-2007 гг.)

Павел Мариев: "Мы одними из первых начали работу над созданием товаропроводящей сети. Закупили оборудование для расчетно-проектных работ. Это была своеобразная помощь нашим разработчикам, конструкторам. Начиная с 1996 года, мы практически ежегодно создавали новые модели".