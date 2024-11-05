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Общество
Товарооборот всего 184 млн долларов, или Как в начале 2000-х зарождались отношения Беларуси и Китая
5 часов назад
история
Время выбрало нас
Президент
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Какие вопросы Лукашенко обсудил накануне Высшего госсовета Союзного государства
4 часа назад
Президент Беларуси подписал закон об изменениях госрегистрации недвижимости
8 часов назад
Лукашенко поздравил Нетумбо Нанди-Ндаитву с победой на выборах президента Намибии
9 часов назад
В Академию национальной безопасности можно будет поступить на гражданские специальности
10 часов назад
Политика
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Путин посетит Минск для участия в Высшем госсовете Союзного государства
3 часа назад
СМИД ОБСЕ: Беларусь продолжает стучаться во все возможные двери с предложениями о мире
5 часов назад
Многополярный мир. В Панаме озвучена позиция Беларуси
9 часов назад
Соглашение об установлении побратимских отношений Минска и Казани подписали Кухарев и Метшин
12 часов назад
О чем заявил Хоменко на полях ассамблеи Парлатино
14 часов назад
Общество
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Чесалки, вентиляторы - для больших надоев в Борисовском районе создают комфортные условия для коров
3 часа назад
Система распознает корову и определяет время доения - как технологии помогают получать молоко экстра
4 часа назад
Герои Беларуси и открытие станции метро - что нового появилось в 2001-м в жизни белорусов
4 часа назад
Главная фишка - это натуральность, а QR-код расскажет все о товаре - от коровы до готовой продукции
4 часа назад
Экономика
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В Беларуси обсуждается новый проект АПК на 170 млн долларов с группой компаний "Содружество"
4 часа назад
В чем уникальность продукции Минского электротехнического завода для российского рынка
5 часов назад
Качество, ассортимент товаров. Белорусы смогут обратиться в профсоюзные общественные приемные
17 часов назад
Путь молока от фермы до прилавка покажем 5 декабря в проекте "На контроле Президента"
18 часов назад
Новый МТК на 2 300 голов открыли Лунинецком районе
19 часов назад
В мире
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Лавров: Запад обвиняет Россию во всех проблемах, которые существуют в Европе
6 часов назад
Франция лишилась правительства. Как разрешится политический кризис?
7 часов назад
Разведка Румынии обвинила Россию в успехе на выборах кандидата Джеорджеску
9 часов назад
Польша грозит закрыть оставшиеся в стране консульства России
9 часов назад
Регионы
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В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Строительство поликлиник и жилья - как развивается Минский район
11.11.2024
17:24
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
Происшествия
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Три человека погибли в Перу после внезапного камнепада
3 часа назад
Мужчина отдал свой Nissan сыну знакомого для ремонта, а тот перестал выходить на связь
3 часа назад
Бесправник на BMW наехал на пенсионерку, два пьяных водителя задержаны в Минске - обзор ДТП
3 часа назад
В агрогородке загорелся магазин, мужчина попал в огненную ловушку - обзор ЧП
3 часа назад
Кругозор
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Снеговики от 14 руб., елки от 30: узнали цены на новогодние украшения в магазинах и ТЦ Минска
02.12.2024
19:23
Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Тельцы будут окутаны романтикой, Рыбам придется сделать выбор
02.12.2024
08:00
Чего ждать в декабре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
01.12.2024
08:00
Магнитные бури в декабре 2024 года: когда ждать неблагоприятные дни?
29.11.2024
15:38
Праздники в декабре 2024 года: календарь событий в Беларуси
29.11.2024
08:00