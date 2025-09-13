3.65 BYN
Гибкие маршруты без проводов: как троллейбусы с автономным ходом экономят бюджет
Троллейбусы с автономным ходом позволяют гибко строить маршруты без затрат на контактную сеть. На это обратил внимание заместитель генерального директора предприятия по производству пассажирской техники Александр Казакевич в "Актуальном интервью".
Замгендиректора обозначил, что предприятие, где он работает, впервые в этом году начало поставлять троллейбусы с автономным ходом. Эти инновационные транспортные средства уже вызывают интерес на рынке благодаря своей эффективности.
Александр Казакевич:
"Этот вид техники не абсолютно новый, он набирает популярность во многих городах, прежде всего в силу того, что позволяет эксплуатирующим организациям, которые организовывают перевозку пассажиров, гибко строить маршруты, особенно в новых частях городов, населенных пунктов, где нет контактной сети".
Он пояснил, что строительство и поддержание контактной сети - дорогостоящий процесс. Решением этой проблемы стали троллейбусы с автономным ходом, которые позволяют машине с пассажирами перемещаться без контактной сети до 40 км.
Александр Казакевич также рассказал о других новинках предприятия: "Одна из них - сочлененный электробус, который мы делаем для Минска. Его особенность в комбинированной зарядке - есть как экспресс-зарядка, так и ночная зарядка. Следующей новинкой для нашего предприятия является производство пригородного электробуса. Мы реализуем сейчас пилотный проект. Есть потребитель, в адрес которого пойдут первые машины. Это, по сути, откроет нам путь в новую категорию транспортных средств".