От трамваев в Беларуси не откажутся: эксперт рассказал о перспективах развития этого транспорта
В Беларуси ни в коем случае не откажутся от трамваев. Об этом заявил заместитель гендиректора предприятия по производству пассажирской техники Александр Казакевич в "Актуальном интервью", подчеркнув их высокую эффективность и перспективность как вида общественного транспорта.
"Трамвай с точки зрения количества перевозимых пассажиров и уровня комфорта это очень перспективный вид транспорта", - заявил Александр Казакевич. Он отметил, что трамваи исторически играли важную роль в крупных промышленных центрах и производили перевозку пассажиров из места проживания к месту работы.
Трамвай может перевозить 200-300 пассажиров и более. Ни один вид колесного транспорта на сегодняшний день аналогичные показатели позволить себе не может.
Замгендиректора также указал на опыт других государств: "Во многих странах Европы, развитие трамвая как вида транспорта продолжается. Об этом свидетельствует возникновение трех-, четырех-, пятисекционных трамваев, которые одномоментно могут перевозить сотни пассажиров".