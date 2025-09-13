От трамваев в Беларуси не откажутся: эксперт рассказал о перспективах развития этого транспорта

Фото: Sputnik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf9dc3-e7ee-4fa4-bae6-e28df5c06ffc/conversions/f41a1aa3-7e06-49a1-913b-37fe3857a3aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf9dc3-e7ee-4fa4-bae6-e28df5c06ffc/conversions/f41a1aa3-7e06-49a1-913b-37fe3857a3aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf9dc3-e7ee-4fa4-bae6-e28df5c06ffc/conversions/f41a1aa3-7e06-49a1-913b-37fe3857a3aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5baf9dc3-e7ee-4fa4-bae6-e28df5c06ffc/conversions/f41a1aa3-7e06-49a1-913b-37fe3857a3aa-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik

В Беларуси ни в коем случае не откажутся от трамваев. Об этом заявил заместитель гендиректора предприятия по производству пассажирской техники Александр Казакевич в "Актуальном интервью", подчеркнув их высокую эффективность и перспективность как вида общественного транспорта.

"Трамвай с точки зрения количества перевозимых пассажиров и уровня комфорта это очень перспективный вид транспорта", - заявил Александр Казакевич. Он отметил, что трамваи исторически играли важную роль в крупных промышленных центрах и производили перевозку пассажиров из места проживания к месту работы.

Трамвай может перевозить 200-300 пассажиров и более. Ни один вид колесного транспорта на сегодняшний день аналогичные показатели позволить себе не может. Александр Казакевич