Гигин: Американцы до сих пор не могут найти ответ на вопрос "Who is mister Putin?"

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe397a65-9455-456a-85c1-fba67053aa06/conversions/e9f7dc0e-9d65-4d4b-854c-3be758dcf870-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe397a65-9455-456a-85c1-fba67053aa06/conversions/e9f7dc0e-9d65-4d4b-854c-3be758dcf870-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe397a65-9455-456a-85c1-fba67053aa06/conversions/e9f7dc0e-9d65-4d4b-854c-3be758dcf870-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe397a65-9455-456a-85c1-fba67053aa06/conversions/e9f7dc0e-9d65-4d4b-854c-3be758dcf870-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Почему именно Аляска была выбрана местом саммита президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа, порассуждал над этим вопросом в "Актуальном интервью" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

Саммит на Аляске состоялся 15 августа 2025 года.

Эксперт напомнил, что Аляска - самая близкая американская территория к России. Кроме того, это северная земля, с медведями, которая ментально близкая и России. Вадим Гигин предположил, что Дональд Трамп не хотел, чтобы были какие-то посредники во время переговоров его и лидера РФ, то есть не желал видеть некую третью страну, от которой бы главы двух стран зависели и которой пришлось бы выражать благодарность.

"Обратите внимание: встречают в Саудовской Аравии - благодарят власти страны, встречаются в ОАЭ - и там раздают благодарности, в Турции все время Реджепа Тайипа Эрдогана (президент Турции. - Прим. news.by) благодарят", - отметил гендиректор Нацбиблиотеки.

Вадим Гигин считает, что Трампа это немного напрягает, поэтому он решил встретиться на своей территории, что устроило и Владимира Путина. Тем более, это предложение было сделано в максимально корректной форме.

Вадим Гигин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78de050a-fc56-4295-87cc-e63ef1de9c28/conversions/37836f33-da2a-447c-b789-614b2a501d28-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78de050a-fc56-4295-87cc-e63ef1de9c28/conversions/37836f33-da2a-447c-b789-614b2a501d28-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78de050a-fc56-4295-87cc-e63ef1de9c28/conversions/37836f33-da2a-447c-b789-614b2a501d28-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/78de050a-fc56-4295-87cc-e63ef1de9c28/conversions/37836f33-da2a-447c-b789-614b2a501d28-xl-___webp_1920.webp 1920w Вадим Гигин

Конечно, как неоднократно говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко, Беларусь не навязывает Минск в качестве переговорной площадки. "Суть не в том, где они соберутся. Минск и так является переговорной площадкой, площадкой для контактов, для обменов пленными. Но когда Президент говорил, что его переговоры с Трампом принесли бы много полезного самому Трампу, то это так, потому что без понимания ситуации, ее исторической ретроспективы невозможно понять, как его разрешать конфликт", - заявил депутат. Он также обратил внимание, что европейские политики все время хотят абстрагироваться от истории.

С другой стороны, обозначил эксперт, у Президента Беларуси есть четкое видение последовательности шагов, которые необходимы для получения большого результата. Естественно, первоначально шаги могут быть маленькими, но цель должна быть четкой - то есть мир.

Вадим Гигин:

"Участие Александра Лукашенко в переговорах было бы весьма полезно всем странам. Американцам (не могу сказать, что не принимают никакое решение по украинскому кризису, не посоветовавшись), но им важно видеть точку зрения, потому что они ориентируются так: есть Россия. Путин. Но он для них является загадочным человеком. Ответ на вопрос "Who is mister Putin?" они до конца найти не могут".