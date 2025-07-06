Гигин: Книга - культурный паспорт нации, свидетельство ее состоятельности

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В Беларуси сохраняется традиция открытия значимых объектов к праздничным датам. Новые школы, стадионы, библиотеки, реконструированные здания - это символ того, что страна развивается, символ уверенности в будущем. Таким мнением поделился депутат Палаты представителей, генеральный директор Национальной Библиотеки Беларуси Вадим Гигин.

О том, почему открытие Национальной библиотеки стало историческим событием и как культура и память народа воплощаются в экспонатах библиотеки, смотрите в "Актуальном интервью".

"Такие объекты строятся на века, и их открытие - вложение в будущее, в образование. Государство, заботящееся о будущем, вкладывается в образование, медицину, культуру, спорт, в здоровое, уверенное поколение", - отметил депутат.

Строительство и открытие Национальной библиотеки - одна из ярких страниц современной истории Беларуси. Вся страна ждала этого события, участвовала в субботниках, часть средств перечислялась на строительство библиотеки. Стройка велась под личным контролем Президента. Проект был уникальным, долгое время лежал "на полке" из-за сложностей 1990-х годов, но молодая республика решилась на грандиозную стройку. Многие технологические решения были уникальны и требовали решимости, воли, инженерной культуры. За менее чем три года Беларусь реализовала этот проект - символ силы и уверенности страны, способности на крупные проекты. Это объект культуры и сохранения исторической памяти.

"Национальная библиотека - это сбережение национальных ценностей. Здесь собраны книги, артефакты, плакаты, музыкальные материалы, воплощающие память поколений. В основном фонде находится более 10,5 млн документов, включая книги, газеты, аудиовизуальные материалы, а также фонд Книжной палаты - еще почти 5 млн документов. Это свидетельство того, что белорусский народ был, есть и будет. Книга - культурный паспорт нации, свидетельство ее состоятельности", - заявил Вадим Гигин.