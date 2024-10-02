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Гигин о том, как Марк Рютте пришел к должности генсека НАТО
Экспертный мир обсуждает перестановки в НАТО. Йенс Столтенберг после десяти лет на посту генерального секретаря самой воинствующей организации в мире передал эстафету Марку Рютте, который до этого являлся премьер-министром Нидерландов.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:
"Значение должности генерального секретаря НАТО не следует преувеличивать, поскольку все прекрасно понимают: главным держателем акций НАТО является Вашингтон, и там принимаются ключевые решения. Генсек - это такая бюрократическая должность, которая сочетает между собой функции такого рабочего секретаря и пресс-атташе, что-то вроде того. Любопытно, как Рютте выстраивал свой путь на эту должность на протяжении довольно длительного времени - нескольких месяцев. Было известно, что он, скорее всего, займет эту должность. Там была определенная борьба - место-то хлебное".
По словам политолога, примерно год назад Нидерланды, не самая большая страна, оказались в числе лидеров по размеру помощи киевскому режиму.
Марк Рютте был готов передавать F-16, артиллерийское снаряжение, ратовал за то, чтобы разрешить киевскому режиму наносить удары по России. "То есть его активность на этом участке - не самом важном для национальных интересов Нидерландов - просто зашкаливала. И это были исключительно личные интересы Марка Рютте", - подчеркнул Гигин.
Вопросы национальной безопасности Нидерландов, внешней политики, обороноспособности страны были принесены в угоду личным интересам Марка Рютте, который захотел вписаться в глобальную элиту - истеблишмент, который так или иначе имеет отношение к управлению западным миром, считает политолог.
"Это яркая иллюстрация безответственности того поколения политиков, которое находится сейчас у власти на Западе", - подытожил Вадим Гигин.
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