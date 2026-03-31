Главные угрозы для будущего Украины озвучил российский журналист
Демографический кризис и финансовая изоляция - Украина, по мнению экспертов, столкнулась с серьезными угрозами для будущего страны.
Павел Кухаркин, российский журналист:
"Надо понимать, что отток населения в Украине происходил с 1991 года. Те ожидания, которые были у украинцев после приобретения так называемой "незалежности", не оправдались - сразу все пошло не так, потому что на то время руководство Украины, которое принимало участие в развале Советского Союза, попросту обмануло. Этот отток был самым большим. Единственное снижение было во времена Януковича".
Журналист отметил: мало того, что был самый большой отток украинских граждан, когда это было возможно, отмечается и такое явление как побег из Украины, потому что официально выехать невозможно. И в те промежутки, когда границы открывались для молодежи, порядка 100 тыс. выехало за первые 3 дня.
Сейчас 30 % молодых людей мечтают уехать из страны, но не имеют возможности из-за финансов и в первую очередь из-за закрытых границ. Многие не видят будущего, как не видят будущего в тех же ВСУ, которые на самом деле существуют исключительно благодаря финансовой помощи, которая сейчас тоже под вопросом, считает Павел Кухаркин.