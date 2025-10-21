Главред Baltnews Стариков: Нет компромисса по Украине

"Сегодня нет ни одного рабочего компромиссного варианта. Есть российская позиция - последовательная, понятная. К ней прилагается дорожная карта. На первой встрече в Стамбуле все это было представлено и анонсировано. Есть колебания и "танцы" Зеленского вокруг этого: "то мы не пойдем ни на какие компромиссы, то давайте останавливаться там, где мы стоим, то давайте двигать дипломатический трек, то снова только позиция силы, дайте нам "Томагавки", дайте нам что-то еще. Эти пляски украинской стороны, поддерживаемые Западом, Европейским союзом, и какое-то не сильно последовательное, как минимум для внешнего наблюдателя, поведение Трампа в этом треугольнике. Мы продолжаем ходить по кругу. И телефонные переговоры, и встречи с Зеленским в Вашингтоне ничего не сдвинули с этой спирали, с этого движения по кругу".