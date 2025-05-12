Global CyberDrill 2025: белорусы заняли третье место на глобальных учениях по кибербезопасности

Команда из Беларуси заняла третье место на глобальных учениях по кибербезопасности (Global CyberDrill 2025) в Дубае. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Национальный киберцентр.

Глобальные учения по кибербезопасности (Global CyberDrill 2025) прошли в Дубае с 6 по 8 мая. Их организуют ежегодно для национальных групп реагирования на компьютерные инциденты (CERT/CIRT/CSIRT). В этом году в учениях участвовало 138 команд от государств и организаций (Европол). Команда Беларуси выступала под руководством национального центра кибербезопасности и с участием cert.by.

Участникам учений было предложено четыре сценария для реагирования, разработанные МСЭ, Контртеррористическим центром ООН (UNCCT), Интерполом и Форумом команд реагирования на компьютерные инциденты (FIRST).

По итогам мероприятия первое место заняла команда из Египта, второе - из Ливана, команда из Беларуси в итоговом зачете заняла третье место. "Мы продемонстрировали уровень нашей команды", - отметили в Национальном киберцентре.

Как рассказала участница белорусской команды Анастасия, соревнование произвело на нее огромное впечатление: "Особенно меня удивило количество участвующих стран. Объективно понравились сами задания. Важный момент - организаторами соревнований являются такие серьезные организации, как Интерпол, Международный союз электросвязи. Действительно, можно перенять опыт, пообщаться с коллегами из других стран. Кроме того, это отличная возможность проявить себя, проверить свои собственные навыки. Поскольку никто заранее не знает, какого формата будут задания, какие у тебя будут инструменты. Ты должен сориентироваться в моменте, потому что время очень ограничено. Нужно проявить максимум смекалки".