Во вторник, 16 сентября, завершились учения, которые еще до своего начала вызвали немалую шумиху, в отдельных западных странах случился настоящий переполох.

"Запад-2025" стал еще одним поводом, чтобы навязать своему обществу придуманную угрозу и попытаться повысить градус эскалации. Политики говорили о неминуемом нападении Москвы и Минска. В Европе на полном серьезе просчитывали возможные сценарии и угрозы, соседи закрывали границу и скрещивали пальцы, хотя неоднократно руководство Беларуси и России заявляли об оборонном характере плановых маневров.

Осознавая нездоровую истерию вокруг учений, белорусская сторона целенаправленно отвела военный контингент от западных границ вглубь страны.

Военные учения "Запад" - традиция, уходящая корнями в советскую эпоху. В современное время каждые 4 года Беларусь и Россия отрабатывают сценарии обороны Союзного государства, реагируя на вызовы времени.

"Глупость полная" - как учения "Запад-2025" опровергли страхи Европы

Многие из отработанных вводных для активной фазы начинались одинаково: вооруженные бандформирования захватили территорию. Сценарий прост, но реалистичен. Условный противник атакует, нужно реагировать.

"Учения плановые, спланировано проведение в два этапа. Во время первого этапа органы управления и войска отработали управление войсками в ходе отражения агрессии и вопрос организации взаимодействия. На втором этапе отработаны вопросы восстановления территориальной целостности", - отметил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Военные учения - не просто бой. Это отработка десятков задач: логистика прибытия контингента, размещение и маскировка военных и техники, создание ложных объектов, разведка местности и многое другое. Испытание огнем включает отражение атаки, контрудар, защита стратегических объектов, выявление и нейтрализация диверсионно-разведывательных групп. Все условия максимально приближенных к боевым.

Обучение защите в какой-то момент соседями стало восприниматься как провокация. Против таких маневров открыто выступили Польша и страны Балтии. Незадолго до их начала Польша полностью закрыла границу с Беларусью, опасаясь нападения под предлогом маневров.

"Глупость полная" - как учения "Запад-2025" опровергли страхи Европы

"В связи с проведением учений "Запад-2025" в полночь с четверга на пятницу в целях обеспечения государственной безопасности будет закрыта граница с Беларусью, включая железнодорожные переходы. Учения начинаются в Беларуси в непосредственной близости от границы с Польшей", - заявил премьер польского режима Дональд Туск.

За месяц до этого заявления уже было известно, что Беларусь переносит учения вглубь страны, целенаправленно отводя от западных границ военный контингент, чтобы снизить градус накала.

"Отводя войска, это было мое распоряжение, вглубь страны, мы преследовали одну цель, чтобы не дать вам возможность нас обвинять в том, что мы готовимся перерезать там Сувалкский коридор, захватить на первом этапе три балтийские республики, а потом Польшу. Это глупость полная. И мы им заявили, что мы отводим войска. Даже войска отвели от западных границ Польши. Мы им всем доказали, что мы не собираемся на вас нападать там, и что мы учения будем проводить в центре, в глубине Беларуси", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко.

К тому же численность войск на территории Беларуси была серьезно сокращена. Учения 2025 года стали самыми малочисленными маневрами "Запад", но не менее значимыми.

"Глупость полная" - как учения "Запад-2025" опровергли страхи Европы

По приглашению белорусской стороны активную фазу учения посетили военные атташе США. В отличие от многих западных коллег (а приглашения получили свыше полусотни представителей по линии ОБСЕ) американская сторона ответ приняла. Из НАТО были представители Турции, Венгрии и США.

Нашумевшие учения еще до своего начала "Запад-2025" вызвали неподдельный интерес. Два десятка военных атташе, несколько десятков журналистов. Все это работа масштабного российско-белорусского учения "Запад-2025".

После маневров министр обороны Беларуси Виктор Хренин назвал учения беспрецедентно открытыми.

"Такую открытость, которую мы смогли организовать на учениях, трудно себе представить. Главная причина - нам нечего скрывать. Во-вторых, мы заинтересованы в снижении напряженности в Восточно-Европейском регионе и для этого делаем реальные практические шаги. Пожалуй, самый главный и мощный шаг, который был сделан, это принятое решение нашим Президентом об отводе основных действий войск вглубь нашей страны. Также было принято решение о снижении параметров проведения данных учений. Так вот, многих интересовала численность. Численность войск, которые были задействованы на этих учениях, составляет 7 тыс. человек. Это 6 тыс. военнослужащих от Республики Беларусь и 1 тыс. военнослужащих от Российской Федерации. Учения с такими параметрами не подлежат уведомлению и не требуют приглашения наблюдателей", - сказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Глупость полная" - как учения "Запад-2025" опровергли страхи Европы

А вот на территории России развернулись поистине масштабные тренировки войск в рамках учения "Запад-2025". Одних кораблей в акваториях Балтийского и Баренцево морей было четверть тысячи.

"Мероприятия проходят на 41 полигоне. Участие принимают 100 тыс. военнослужащих. Задействованы будут и уже задействуются около 10 тыс. систем вооружения, техники. Причем это все современная техника, используемая в практической боевой работе. Да и планы учения строятся исходя из опыта, полученного при проведении специальной военной операции", - заявил Президент России Владимир Путин.

Эти учения не были похожи на прошлые маневры. Вместо классической механизированной войны сегодня кибероперации, радиоэлектронная борьба, война дронов, цифровые штабы. Вместо радио и проводных линий защищенные цифровые каналы и спутниковая связь.