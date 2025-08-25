Городу Островец исполнилось 557 лет

Островец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9ce16da-6dc2-4e12-8589-559a17d78ad9/conversions/71806f25-8c68-46fe-a9f5-255c52ff0191-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9ce16da-6dc2-4e12-8589-559a17d78ad9/conversions/71806f25-8c68-46fe-a9f5-255c52ff0191-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9ce16da-6dc2-4e12-8589-559a17d78ad9/conversions/71806f25-8c68-46fe-a9f5-255c52ff0191-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9ce16da-6dc2-4e12-8589-559a17d78ad9/conversions/71806f25-8c68-46fe-a9f5-255c52ff0191-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Островце отметили День города. Горожанам и гостям представили локации, раскрывающие потенциал атомной отрасли и инженерных профессий.

В городском парке развернулись тематические площадки - работали исторические экспозиции "Атом в миниатюре", мастерские и интерактивы. Особое внимание уделили детям, для них проводили мастер-классы по робототехнике, также у них была возможность побродить по лабиринтам и поучаствовать в логических играх.

"Классный праздник, много локаций для взрослых и детей. Мы пришли в городской парк, где интерактивы проводит и атомная электростанция, и студотряды. Дети увлеклись сразу - лабиринты, робототехника, все интересно. Любимый город, любимое место и такой замечательный праздник для людей", - радостно рассказала жительница г. Островца Ольга Максимова.

Праздник в Островце собрал около 10 тыс. жителей и гостей города.