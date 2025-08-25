3.69 BYN
Городу Островец исполнилось 557 лет
В Островце отметили День города. Горожанам и гостям представили локации, раскрывающие потенциал атомной отрасли и инженерных профессий.
В городском парке развернулись тематические площадки - работали исторические экспозиции "Атом в миниатюре", мастерские и интерактивы. Особое внимание уделили детям, для них проводили мастер-классы по робототехнике, также у них была возможность побродить по лабиринтам и поучаствовать в логических играх.
"Классный праздник, много локаций для взрослых и детей. Мы пришли в городской парк, где интерактивы проводит и атомная электростанция, и студотряды. Дети увлеклись сразу - лабиринты, робототехника, все интересно. Любимый город, любимое место и такой замечательный праздник для людей", - радостно рассказала жительница г. Островца Ольга Максимова.
Праздник в Островце собрал около 10 тыс. жителей и гостей города.
Фото: БЕЛТА