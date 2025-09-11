ГПК Беларуси готов к росту потоков в Литву после закрытия границы с Польшей

После объявления Польшей о закрытии всех пунктов пропуска с Беларусью именно Литва станет ближайшей страной, куда двинется поток ожидающих выехать в Евросоюз

В зоне ожидания возле пункта пропуска Каменный Лог скопилось более 600 автомобилей. Более подробную статистику и динамику можно посмотреть на сайтах Госпогранкомитета и Белтаможсервиса.



Примерно половина машин - легковые автомобили. Большинство из них имеют белорусские номера, много и европейских. Автомобилей из Брестского региона практически нет, это говорит о том, что водители, скорее всего, продолжают стоять в очереди в Бресте на выезд в Польшу. Если польская сторона действительно закроет границу этой ночью, большинству водителей придется либо отказаться от поездки, либо становиться в новую очередь на литовском направлении.

Критического наплыва автомобилей пока нет - ситуация не отличается от обычной перед выходными. Если бы пункт пропуска работал в полном объеме, зона ожидания была бы пустой. Однако сопредельная сторона работает не в полную силу: например, два дня назад за сутки прошло лишь 13 % фур от положенной нормы. Все отмечают, что столь длительное ожидание здесь раньше было не всегда.

В последнее время работа со стороны Литвы значительно замедлилась.

"Стоять слишком долго. Думаю, часов 16, наверное. Ситуация очень плачевная. В последнее время все стало ухудшаться, плюс еще Польша закрыла границу. Хотелось бы ускорить движение, но кто на это может повлиять? Думаю, белорусская сторона работает довольно хорошо. Все зависит, скорее всего, от противоположной стороны. Если Польша закроет границу, здесь будет полный коллапс", - выразил недовольство и возмущение мужчина из очереди на границе.

Зоны ожидания были созданы из-за медленной работы сопредельных сторон. Такие стоянки есть также в "Бресте", "Беняконях", "Григоровщине" и "Козловичах". Сейчас там суммарно стоит более трех тысяч автомобилей.

Многие оставляют свои машины и уезжают на такси. А те, кто приезжает из других городов, развлекаются как могут.

От таких искусственно созданных очередей страдают обычные люди: рядовые водители и, конечно, туристы. Для них поездка в Литву часто - это просто трансфер, который может сорваться из-за серьезных задержек на границе.

С февраля литовская сторона значительно ужесточила требования для въезда. Теперь въезд разрешен только владельцам автомобилей с литовской визой или временным либо постоянным видом на жительство в Литве, который дает право въехать в Евросоюз. Или гражданам ЕС, если они являются резидентами Беларуси и едут в Евросоюз на личном автомобиле в личных целях.