ГПК: Более 6 тыс. авто ожидают въезда в страны Европейского союза

Очередь из 6110 грузовых и легковых автомобилей скопилась на выезде в страны Европейского союза, пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Госпогранкомитета.

Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест") фиксируется 310 единиц авто. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию лишь 42 % авто от нормы.

Въезда в страны ЕС по состоянию на 12:00 21 октября ожидают около 5,8 тыс. фур. Самый загруженный маршрут для грузовиков проходит через погранпереход "Кукурыки" ("Козловичи") - более 3,6 тыс. единиц.

Меньше всего грузовых авто за сутки приняли в литовском "Мядининкае" ("Каменный Лог") - 15 % транспорта от нормы. Через пункт пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") в Литву проследовало свыше 23 % большегрузов.