ГПК: Те, кто не успеют пересечь польскую границу, смогут вернуться в Беларусь
В ГПК Беларуси 11 сентября поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша о закрытии с 01:00 12 сентября по белорусскому времени пунктов пропуска на белорусско-польской границе.
Речь идет об автодорожных "Брест" - "Тересполь" и "Козловичи" - "Кукурыки", а также четырех железнодорожных пунктах пропуска: "Гродно" - "Кузница Белостоцкая", "Берестовица" - "Зубки Белостоцкие", "Свислочь" - "Семеновка", "Брест" - "Тересполь". Сроки возобновления работы пунктов пропуска польская сторона пообещала сообщить дополнительно.
Антон Бычковский - официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси отметил, что Республика Беларусь и органы пограничной службы не планируют закрытие пунктов пропуска со своей стороны, продолжат работу и готовы возобновить функционирование и оформление транспортных средств и лиц, пересекающих государственную границу в любой момент с возобновлением контрольной деятельности сопредельной стороны.
"В то же время, Белорусская пограничная служба готова к увеличению потоков на других направлениях в оставшихся действующих пунктах пропуска на литовском направлении и латвийском", - добавил он.
Алексей Данилюк, начальник ТП "Варшавский мост":
"На сегодняшний день за прошедшие сутки в Республику Беларусь проследовало порядка 1 тысячи транспортных средств, направляемых из Республики Польша. Все они своевременно оформлены. Сейчас свыше 1 650 транспортных средств, зарегистрированных в электронной очереди, ожидают вызова в пункт пропуска по мере готовности сопредельной стороной принимать эти транспортные средства. На сегодняшний день электронная очередь функционирует в штатном режиме. Ее работа не будет приостановлена на время закрытия пунктов пропуска сопредельной стороной".