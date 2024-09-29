Граница на замке. Как растят молодое поколение пограничников и кому доверено охранять рубежи Родины

Белорусы многое сделали, чтобы жить и растить детей в независимой стране.

Неприкосновенность рубежей для государства - важнейшее условие сохранения его суверенитета и территориальной целостности.

У нас создана современная, профессиональная пограничная служба, которая оперативно реагирует на внешние вызовы и эффективно решает задачи по охране Государственной границы и обеспечению национальной безопасности Беларуси.

Расскажем о тех, кому доверено охранять рубежи Родины и как растят молодое поколение пограничников.

На страже рубежей

"У меня отец военнослужащий, сейчас он на пенсии. Служил здесь, на Видзовской заставе. Я хочу тоже пойти дальше", - рассказывает Дарья Сапрыкина, участница военно-патриотического клуба "Сокол".

Именно пример отца и вдохновил Дарью Сапрыкину примерить зеленую форму. В планах - стать курсантом Института пограничной службы. К мечте идет уверенно - вступила в патриотический клуб "Сокол" и даже успела отличиться: ее бдительность помогла пограничникам задержать нарушителя, который находился в международном розыске.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6f81716-e492-4e77-b54e-2868d8d42705/conversions/4e591764-4cfd-4c88-825a-8dd10ab49ff1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6f81716-e492-4e77-b54e-2868d8d42705/conversions/4e591764-4cfd-4c88-825a-8dd10ab49ff1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6f81716-e492-4e77-b54e-2868d8d42705/conversions/4e591764-4cfd-4c88-825a-8dd10ab49ff1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c6f81716-e492-4e77-b54e-2868d8d42705/conversions/4e591764-4cfd-4c88-825a-8dd10ab49ff1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дарья Сапрыкина, участница военно-патриотического клуба "Сокол":

"Я работала в студенческом отряде. Зашел к нам человек в грязной одежде. Он вел себя суетливо, постоянно дергался. Это вызвало подозрение".

"Военное направление - чисто для того, чтобы ребята понимали, как говорит наш Президент, что такое военная служба. А желание у них само появляется, когда они видят наши мероприятия, когда они начинают участвовать в наших мероприятиях - подтягиваются другие", - отметил Валерий Ходюш, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Видзовского государственного колледжа.

На площадке для обучения следопытству участники патриотического клуба демонстрируют внимательность. Обязательное качество для службы на границе. Куда ведут следы, принадлежат мужчине или женщине, как давно оставлены? И если для ребят решение этих задач - скорее, разминка для ума, то для действующих пограничников - неотъемлемая часть службы.

"Каждый солдат существенно меняется за время прохождения срочной службы, - рассказывает Андрей Медведев, начальник пограничной заставы "Видзы". - В нем, действительно, воспитывается мужественность, самостоятельность, патриотизм, чувство ответственности за выполнение своего воинского долга".

Ярослав Шныркевич, инспектор-гранатометчик пограничной заставы "Видзы":

"Мечтал стать пограничником, потому что это гордость за свою страну. Мной гордятся родители. На границе служат лучшие парни, и я горд, что я служу вместе с ними".

Служебная собака с легкостью проходит полосу препятствий. И это так, разминка, она неутомимо может преодолевать огромные расстояния, а еще идеальный следопыт. Астрид охраняет рубежи в Браславском районе.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d1041e7-6091-4e64-b2ea-4b72b68429e3/conversions/44223431-673f-4316-940c-e178a6697d37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d1041e7-6091-4e64-b2ea-4b72b68429e3/conversions/44223431-673f-4316-940c-e178a6697d37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d1041e7-6091-4e64-b2ea-4b72b68429e3/conversions/44223431-673f-4316-940c-e178a6697d37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3d1041e7-6091-4e64-b2ea-4b72b68429e3/conversions/44223431-673f-4316-940c-e178a6697d37-xl-___webp_1920.webp 1920w

Станислав Коваленко, начальник службы собак пограничной заставы "Видзы":

"Положительными сторонами можно назвать физическую выносливость, исключительную преданность этих собак. Органы пограничной службы никогда не откажутся от кинологической службы, потому что только кинолог с собакой может определить верное направление движения нарушителя".

Тех, кто стоит на страже рубежей, не пугает проверка на бдительность. С начала 2024 года на участке ответственности Полоцкого пограничного отряда задержано более 180 нарушителей законодательства о Государственной границе. Возбуждено шесть уголовных дел, четыре из которых за организацию незаконной миграции.

Александр Скарина - представитель династии пограничников. Первые погоны - кадетские. Потом учеба в Институте пограничной службы. И вот молодой офицер отвечает за десятки километров рубежей. Пост "Карасино" находится на стыке границ Беларуси, Литвы и Латвии.

Александр Скарина, начальник пограничного поста "Карасино":

"С той стороны находится забор Литовской Республики. С этой - забор Латвийской Республики. Мне, как начальнику пограничного поста, это добавляет ответственности. Мы должны знать способы охраны государственной границы литовскими пограничниками и способы охраны латвийскими пограничниками".

"Пограничники - это люди со знаком качества. Мы всегда понимали, что перед нами поставлены самые серьезные задачи. Постоянно проводятся занятия. И тематика постоянно меняется. Будь-то тактика пограничной службы, огневая подготовка, - отмечает Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда. - К нам всегда были повышенные требования. И в последнее время мы еще качественнее подходим к повышению своих знаний, навыков и умений в данном направлении".

И еще один уникальный и не самый простой участок для пограничника - водный. Игналинская АЭС выдает: здесь проходит граница с Литвой.

Полоцкий пограничный отряд охраняет участок границы с Латвией и Литвой протяженностью более 270 километров. Линия госграницы проходит, в том числе, по воде: рекам и озерам. Госпогранкомитет - единственное силовое ведомство в Беларуси, в котором имеются морские воинские звания: к примеру, мичман и главный корабельный старшина.

Мичман Евгений Кукуть управляет новым катером. Маневренный и быстрый. То, что нужно для водного участка границы.

Евгений Кукуть, командир пограничного судна пограничного поста "Карасино":

"Я пошел на срочную службу в 2009 году. В 2011 году уволился в запас. Поработал чуть-чуть на гражданской работе и понял, что без границы уже больше не могу. В 2015 году вернулся обратно и до сих пор служу на этом подразделении. Здесь молодые парни сразу становятся мужчинами. Им доверяют боевое оружие. Мужественность прививается очень быстро и на 100 %".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82d6c8ea-325a-46f6-9edf-87338b6dbf5c/conversions/ece46a23-4b81-451d-b315-18f4702e8dbd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82d6c8ea-325a-46f6-9edf-87338b6dbf5c/conversions/ece46a23-4b81-451d-b315-18f4702e8dbd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82d6c8ea-325a-46f6-9edf-87338b6dbf5c/conversions/ece46a23-4b81-451d-b315-18f4702e8dbd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82d6c8ea-325a-46f6-9edf-87338b6dbf5c/conversions/ece46a23-4b81-451d-b315-18f4702e8dbd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Скарина, начальник пограничного поста "Карасино":

"Самое главное для нас - быть всегда бдительными и быть готовыми в любой ситуации выйти на охрану государственной границы, независимо от погодных условий, времени суток".