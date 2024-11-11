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Идеи социальной справедливости и дружба народов победят фашизм - Дзермант
В 1945-м 8 тыс. карателей украинского происхождения перевезли в Великобританию, выдав им впоследствии гражданство. Солдаты Дивизии СС "Галичина" были исполнителями расправ над мирным советским населением и участниками уничтожения евреев. Но тогда дело решили замять, чтобы не привлекать внимание.
У Запада была уверенность, что сразу после победы над Германией начнется новая война с СССР. В 1945-м достаточно быстро стало понятно, что новой войны не будет, и эсэсовцев начали готовить как пропагандистов, планируя впоследствии забросить их на Западную Украину.
Алексей Дзермант, философ, публицист:
"Самое главное - помнить о тех идеях и ценностях, которые позволили нам победить. Почему это важно именно сейчас? К сожалению, мы видим возрождение всего того, что, как нам казалось, мы навсегда победили. Не добили где-то гадину, позволили у себя этим ядовитым семенам прорасти. Я имею в виду национализм, бандеровщину".
Сегодня, по словам публициста, очень важно понимать, чтобы снова победить, нужно то же самое оружие, которым когда-то побеждал фашизм СССР - это идеи социальной справедливости, дружбы народов, стремление к тому, чтобы все человечество развивалось, а не только избранные какие-то государства, элитные группы. "Если мы позволим несправедливому миру существовать, в итоге все придет к тому же самому повторению фашизма, нацизма, геноцида", - уверен Алексей Дзермант.
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