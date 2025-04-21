Торжественным маршем во имя мира и созидания. Идут финальные репетиции военного парада к 80-летию Великой Победы. Внимание каждой детали в прямом смысле слова. Внешний облик некоторых пеших парадных расчетов как дань уважения лихим 40-м. Уже готовы костюмы с отсылкой к военной эпохе.

Они снова будут в строю. Бойцы отряда милиции под командованием Константина Владимирова. Стояли насмерть, не подпуская фашистов к Могилеву в 1941-м.

Дань памяти и уважения от защитников нынешних выражали и на параде в День Независимости.

Форму легендарного батальона милиции решили повторить.

На производственном предприятии № 4, что в Гомеле по строгим международным стандартам и с помощью высокотехнологичного оборудования производят до 50 моделей спецодежды для силовых структур. И не только, даже домашний текстиль и традиционные строи в коллекции. От материалов, фурнитуры до последнего стежка исключительно белорусское производство. Грубоватость и историческую припыленность ткани для достоверности придали благодаря хлопчатобумажной сарже.

Учитывались и ткани для построения изделия, потому что надо, чтобы форма была, держалось и галифе. Все нюансы и для обработки в бригадах. Таких моделей у нас же современных нет. Вот поэтому, естественно, пользовались где-то интернетом, какие-то нюансы застежки галифе.

На сбор одного костюма (гимнастерки и шароваров) ушло три дня. Не только издали достоверная схожесть, но и в важных деталях: воротник, карманы, манжеты. Сверяли по документам.

Параллельно гул машинной строчки стоял и в Речицком районе в филиале предприятия "Заречье". Здесь создают униформу крупнейшим заводам и фабрикам страны. И впервые доверили пересказать образец военной формы 1945 года.

Используя современные методы обработки, пошива, здесь тоже конструировали модель самостоятельно. Было важным повторить силуэт.

К созданию этой коллекции подошли ответственно. Прежде чем сесть за машины, разговор о подвиге нации в Великой Отечественной, чтобы смысл в каждой строчке.

Они с нелегкой биографией, где-то оступившиеся. Но благодаря такому вкладу во всеобщую память есть попытка личного переосмысления своих поступков. Это способ еще больше ценить то, что имеешь. Создание одного костюма как минута молчания во имя памяти предков-победителей.