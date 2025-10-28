Игорь Секрета: Большее число участников из 48 стран подтверждает, что экспертная дипломатия жива

Голос международной дипломатии. 28 октября в Минске стартует Международная конференция по евразийской безопасности. Уже в третий раз представители нашего континента собираются, чтобы поднять вопросы, не теряющие своей актуальности: мир, сотрудничество и диалог.



Главные заявления, мнения сегодня прозвучат в эфире "Первого информационного".

Первый гость выездной студии - заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета - поделился своим мнением о современной дипломатии.

"Безусловно, я думаю, дипломатия жива во всем своем многообразии. Конечно, нам хотелось бы, чтобы было больше той самой классической дипломатии, которая работала, когда заключался Хельсинский заключительный акт, когда создавалась Организация Объединенных Наций, когда принимались важнейшие решения об ограничении вооружений и контроля над вооружениями. Наша сегодняшняя конференция - яркое подтверждение того, что экспертная дипломатия жива, что разные точки зрения встречаются на площадке Минска в эти дни. Конференция проходит уже в третий раз, привлекая все большее и большее количество участников самых разных стран, регионов. Напомню нашим зрителям, это 48 стран в этом году, более 700 зарегистрированных участников и 7 международных организаций", - подчеркнул Игорь Секрета.