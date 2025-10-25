Их служба стала примером: в Минске состоялось чествование военнослужащих срочной службы

В Минске состоялось чествование военнослужащих срочной службы из числа увольняемых в запас. 60 солдат и сержантов, добившихся лучших результатов по итогам учебного года, прибыли из военных гарнизонов страны. Их образцовая служба стала примером для других.

На торжественной церемонии министр обороны Виктор Хренин подчеркнул, что год воинского мастерства был непростым, но именно в такое время проявляется характер воина. Вместе с парнями на приеме были и их матери, которые все это время мысленно проходили службу вместе с сыновьями.