3.39 RUB
3.42 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентПолитикаОбществоПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Инфляция 1560 % и "Картка спажыўца": как в 1992-м белорусы выживали при новой экономике
В январе 1992 года жители Беларуси окунулись в суровые реалии новой экономики - правительство страны ввело в оборот купоны, официальным их названием было "Картка спажыўца".
Они выдавались в не нарезанном виде вместе с зарплатой или пенсией. Это такой бумажный лист из расчерченных прямоугольников, у каждого купона был свой номинал от 20 до 500 рублей. Отпечатаны "карткі" на бумаге ужасного качества - с такими и обходиться надо было бережно.
Дело в том, что прибалты ударили первыми по Беларуси. Они сделали простую вещь - увеличили заработную плату своим работникам в два раза и цену товаров тоже в два раза. Кажется, ничего такого нет, но зато белорусы товарный рынок поволокли в Литву, в Прибалтику. Надо было как-то защитить свой рынок, поэтому придумали выпустить купоны.
Как подчеркнул Роман Внучко, целью было накрыть свою денежную рублевую массу купонами. То есть работник получает 100 рублей зарплаты и 100 рублей купонами. Он мог прийти в магазин и купить отдельные виды товара, только выдав купоны и рубли.
Часть товаров продавалась в строго ограниченном количестве. Например, масло, сахар и спиртное. В Минске июльская норма на человека в июле 1992-го составляли 0,5 кг муки, столько же крупы, макарон - 300 г, сахара - 2 кг, а также по одной бутылке вина и водки в руки. А на семью пенсионеров из двух человек норма на два месяца была такой: 600 г сливочного масла и 1 кг сахара.
Самая востребованная информация - где и что купить. О появившихся в продаже продуктах узнавали по сарафанному радио через знакомых, соседей или просто от незнакомого человека на улице, несущего в сумке какой-нибудь продукт. Главное - быстро узнать о привозе и успеть занять очередь.
Жители Беларуси негодовали: "Хотим, чтобы одежда была, а то для новорожденного дается три пеленки и три распашонки. Можно ребенка вырастить таким образом или нет?! Нет! Пенсионерам можно прожить? Нет! Я за то, чтобы не было такого безобразия, как есть сейчас".
Поход солигорских шахтеров на Минск: чего требовали горняки?
Предзабастовочное состояние в шахтах Солигорска возникло уже в январе. Горняки требовали повышения зарплат и достойных условий труда. Двухэтапные переговоры руководства и рабочих были безрезультатны. Власти выиграли всего пару месяцев, оттягивая масштабную стачку. Тогда шахтеры заблокировали отгрузку калия с предприятия, а 10 апреля выдвинулись на Минск пешком.
Для громкости акции решили идти пешком. За первый день пути 50 бастующих прошли около 40 км. С дистанции в Слуцке сошли двое. На следующие сутки преодолели еще 60 км. В строю осталось уже не более 20 солигорских горняков. Остальных с растянутыми сухожилиями и кровавыми мозолями повезли в белорусскую столицу на машинах.
Идея такого похода родилась, потому что о шахтерах давалось мало информации в СМИ, чего на самом деле они требовали и как вообще жили. Писали, что горняки получали зарплату по 15 или 70 тыс., но по-настоящему им выдавалось на руки 3 тыс.
До Минска марш протеста добрался только 14 апреля. Поддержать горняков к зданию Верховного Совета Беларуси пришли тысячи рабочих минских предприятий. Эта забастовка продолжилась 44 дня. Одновременно шахтеры и члены их семей объявили голодовку, которая продлилась 18 дней.
Факт
Самым обвальным стал январь 1992 года. Рубль подешевел на 160 %, а совокупная инфляция в Беларуси за 1992 год составила 1560 %.
На продовольственном рынке Беларуси произошла одна беда за другой. Если сначала не хватало товаров, то стало не хватать денег. Цены не просто кусались, для многих их размер - приговор. Не по карману были элементарные продукты питания, например, куриные яйца. В привычных объемах их уже не покупали, потому что приходилось экономить. Деньги обесценились буквально на глазах.
Подробнее о том, с чего начинала молодая Беларусь свой самостоятельный путь, как молодая страна наводила порядок на своей земле и набиралась сил для рывка вперед, как год за годом приобретала современный облик, а ее продукция становилась брендом с мировым именем - в проекте "Время выбрало нас".
Каждый зарабатывал как мог, или Почему в Беларуси в начале 1990-х произошел рост ОПГ
Организованные преступные группировки (ОПГ) появлялись везде и в пугающем количестве
Президент
Все
257 человек из 16 стран приобрели гражданство Беларуси по указу Александра Лукашенко
Преследуемому по политическим мотивам в Польше Томашу Шмидту предоставлено убежище в Беларуси
В МГЛУ состоялся "Открытый микрофон с Президентом"
Лукашенко: В переговорах между Россией и Украиной не должны быть ущемлены интересы Беларуси
Политика
Все
Общество
Все
Ляхнович: Грузоперевозки всеми видами транспорта в 2024 году возросли на 102,6 %
В какой белорусской продукции заинтересована Бразилия?
Концерт на заводе и звездные гости. Расскажем, чем "Марафон единства" в Могилеве удивляет участников
Глава МИД РФ рассказал, что Беларусь и Россия делают для недопущения фальсификации истории
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Появилось видео из почтового отделения в Дрибинском районе, где убили пенсионерку
В Красноярском крае из-за отравления в школе госпитализировали 37 человек
В Дрибинском районе мужчина избил посетителей на почте, один человек скончался
На северо-западе Пакистана неизвестные напали на конвой - погибли около 40 человек