Инфляция 1560 % и "Картка спажыўца": как в 1992-м белорусы выживали при новой экономике

В январе 1992 года жители Беларуси окунулись в суровые реалии новой экономики - правительство страны ввело в оборот купоны, официальным их названием было "Картка спажыўца".

Они выдавались в не нарезанном виде вместе с зарплатой или пенсией. Это такой бумажный лист из расчерченных прямоугольников, у каждого купона был свой номинал от 20 до 500 рублей. Отпечатаны "карткі" на бумаге ужасного качества - с такими и обходиться надо было бережно.

"Картка спажыўца"

Дело в том, что прибалты ударили первыми по Беларуси. Они сделали простую вещь - увеличили заработную плату своим работникам в два раза и цену товаров тоже в два раза. Кажется, ничего такого нет, но зато белорусы товарный рынок поволокли в Литву, в Прибалтику. Надо было как-то защитить свой рынок, поэтому придумали выпустить купоны. Роман Внучко, депутат Верховного Совета Беларуси ХІІ созыва (1990-1994 годы), государственный деятель Беларуси

Как подчеркнул Роман Внучко, целью было накрыть свою денежную рублевую массу купонами. То есть работник получает 100 рублей зарплаты и 100 рублей купонами. Он мог прийти в магазин и купить отдельные виды товара, только выдав купоны и рубли.

Часть товаров продавалась в строго ограниченном количестве. Например, масло, сахар и спиртное. В Минске июльская норма на человека в июле 1992-го составляли 0,5 кг муки, столько же крупы, макарон - 300 г, сахара - 2 кг, а также по одной бутылке вина и водки в руки. А на семью пенсионеров из двух человек норма на два месяца была такой: 600 г сливочного масла и 1 кг сахара.

Самая востребованная информация - где и что купить. О появившихся в продаже продуктах узнавали по сарафанному радио через знакомых, соседей или просто от незнакомого человека на улице, несущего в сумке какой-нибудь продукт. Главное - быстро узнать о привозе и успеть занять очередь.

Драка за спиртное

Жители Беларуси негодовали: "Хотим, чтобы одежда была, а то для новорожденного дается три пеленки и три распашонки. Можно ребенка вырастить таким образом или нет?! Нет! Пенсионерам можно прожить? Нет! Я за то, чтобы не было такого безобразия, как есть сейчас".

Поход солигорских шахтеров на Минск: чего требовали горняки?

Предзабастовочное состояние в шахтах Солигорска возникло уже в январе. Горняки требовали повышения зарплат и достойных условий труда. Двухэтапные переговоры руководства и рабочих были безрезультатны. Власти выиграли всего пару месяцев, оттягивая масштабную стачку. Тогда шахтеры заблокировали отгрузку калия с предприятия, а 10 апреля выдвинулись на Минск пешком.

Шахтер

Для громкости акции решили идти пешком. За первый день пути 50 бастующих прошли около 40 км. С дистанции в Слуцке сошли двое. На следующие сутки преодолели еще 60 км. В строю осталось уже не более 20 солигорских горняков. Остальных с растянутыми сухожилиями и кровавыми мозолями повезли в белорусскую столицу на машинах.

Идея такого похода родилась, потому что о шахтерах давалось мало информации в СМИ, чего на самом деле они требовали и как вообще жили. Писали, что горняки получали зарплату по 15 или 70 тыс., но по-настоящему им выдавалось на руки 3 тыс.

До Минска марш протеста добрался только 14 апреля. Поддержать горняков к зданию Верховного Совета Беларуси пришли тысячи рабочих минских предприятий. Эта забастовка продолжилась 44 дня. Одновременно шахтеры и члены их семей объявили голодовку, которая продлилась 18 дней.

Факт Самым обвальным стал январь 1992 года. Рубль подешевел на 160 %, а совокупная инфляция в Беларуси за 1992 год составила 1560 %.

На продовольственном рынке Беларуси произошла одна беда за другой. Если сначала не хватало товаров, то стало не хватать денег. Цены не просто кусались, для многих их размер - приговор. Не по карману были элементарные продукты питания, например, куриные яйца. В привычных объемах их уже не покупали, потому что приходилось экономить. Деньги обесценились буквально на глазах.

Подробнее о том, с чего начинала молодая Беларусь свой самостоятельный путь, как молодая страна наводила порядок на своей земле и набиралась сил для рывка вперед, как год за годом приобретала современный облик, а ее продукция становилась брендом с мировым именем - в проекте "Время выбрало нас".