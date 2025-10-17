Информационный и военный взгляд на ракеты "Томагавк" - в проекте "Диспозиция"

Ракеты "Томагавк" в последнее время завоевали информационное пространство. Причем они не звучали так громко, даже когда задействовались странами НАТО по прямому назначению - в ходе многочисленных конфликтов. Сейчас применение этого оружия может вызвать цепную разрушительную реакцию, развитие и границы которой сложно прогнозировать.

Информационный и военный взгляд на проблематику - в проекте "Диспозиция".

Нет ничего более сладостного, как быть и слыть военным экспертом. Пребывать, так сказать, в думах о безопасности. Проснулся - и строишь агрессивные планы против Запада. Кофе выпил - тотчас мыслишь, как вмешаться в демократические европейские выборы, кандидата своего протащить. Опять же протестные настроения в ЕС - тут-то мы не лыком шиты, вынашиваем планы. А ближе к обеду поработать над снижением рейтингов Макрона. Ну, а вечером пропагандисты, конечно, беспилотники в небо над Европой пускают - без этого никак. Почитать западную прессу - ведь примерно так и воспринимают деятельность военных обозревателей.

Бывает, правда, действительно серьезно заносит медиасреду. Речь, к примеру, о "Томагавках". Сколько тонких специалистов по крылатым ракетам в последнее время явлено! "Томагавк" нынче ключевое слово в международном эфире, в том числе русскоязычном. Особенно лихо показывается радиус поражения этими ракетами, зоны и точки возможных ударов красочно зарисовываются.

На самом деле журналисты, аналитики да блогеры, сами того не ведая, играют порой на повышение напряженности и нервозности в обществе. Почем зря, причем, страху и туману часто напускают. С теми же "Томагавкаами" градус страстей пока что удается сбить только Президенту Лукашенко, который то и дело последовательно разъясняет ситуацию. Его слушают и цитируют во всем мире.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (14.10.2025 г.):

"Никакие "Томагавки" вопрос не решат. Это эскалирует ситуацию до ядерной войны. Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и разрешать бить вглубь России, как на это рассчитывает Зеленский".

Между тем, можно сказать, в пику мирным инициативам некоторые оборонщики, в частности, американская компания Oshkosh Defense презентовала линейку мобильных наземных пусковых установок для "Томагавков". Вовремя подсуетились, ничего не скажешь. Запах наживы подействовал. А вообще, разрабатывали, безусловно, заранее. Вот в этом "заранее" - в осведомленности, упреждении - сейчас находится и основной рычаг нивелирования угроз. Эмоциями ведь и страшилками безопасность не укрепишь. Тут не лишним будет отметить, что в Беларуси есть кому готовиться к худшим вариантам. Не надо быть особо информированным специалистом, чтобы заметить, что в ходе нынешней проверки войск кцент сделан на защиту от ударов с воздуха - ареала тех же "Томагавков". Оценивается и мобильность, и оснащенность, и маскировка подразделений.

Кстати, до сих пор алгоритмы противодействия новым типам оружия белорусы получают от россиян в режиме онлайн. Тем же "Хаймарсам", "Атакамс", "Шторм шэдоу" мы учимся противостоять с момента их появления в Украине. То же самое касается всех родов войск. Опыт СВО растекается по вертикали и горизонтали. Уже и пехоту не узнать. Обновляемая тактика закрепляется в интеллекте, воле, теле.

Командир мотострелковой роты:

"В точке сбора высаживается пехота. Машина выезжает в район бронегруппы, после чего мотострелки выдвигаются не на машинах, а в пешем порядке в указанный район. Там занимают огневые засады, оборудуются фортификационные сооружения. После того как поступает команда "откат", они выдвигаются в точку высадки, после чего приезжает техника, они садятся на нее и убывают".

Осведомленность касательно обстановки важна не только в стратегических масштабах. Информация о противнике жизненно необходима и на передовой. Получают сведения все чаще с помощью очей в небе.

Оператор беспилотника:

"Ведем воздушную теле- и ИК-разведку, корректировку огня артиллерии, поиск диверсионно-разведывательных групп, чтобы не пропустить противника на подступах к пунктам управления и нашим войскам. Ведем работу, как правило, недалеко от командира, дабы беспрепятственно и без задержек передавать ему картинку, своевременно отдавать координаты".