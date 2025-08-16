Интенсивное перевооружение: ВВС Беларуси устремились в будущее на новых скоростях

Военные авиаторы и все те, кто помогает самолетам и вертолетам подниматься в небо, отмечают 17 августа профессиональный праздник - День военно-воздушных сил. Поздравления личному составу и ветеранам ВВС направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Вы связали свою судьбу с небом, выбрав делом своей жизни защиту воздушных рубежей Родины, и продолжаете писать историю военной авиации Беларуси. На каждой ее странице - летопись ратных и трудовых подвигов предыдущих поколений. Военные летчики проявляли необычайное мужество в годы Великой Отечественной войны, при оказании интернациональной помощи, во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И сегодня их героизм - яркий пример для молодежи, военнослужащих и гражданского персонала всех авиационных воинских частей белорусской армии", - отметил глава государства.

Крылатый и винтокрылый строй армии в последнее время интенсивно освежается. На днях Военно-воздушные силы принимали очередное пополнение - истребители Су-30СМ2, также совсем недавно авиапарк пополнили новые вертолеты МИ-35. В основе стратегии перевооружения - анализ опыта вооруженного конфликта в Украине. Гибкость и форсажный режим реагирования обеспечивает продуманная военно-техническая политика. Поставки новой техники - это еще и реакция страны на милитаризацию соседних стран и тех процессов, которые сегодня происходят вокруг Беларуси.

Знаковый день для всех поколений военных летчиков

В начале XX века в городах Гродно, Лида и Брест размещались первые воздухоплавательные части, имеющие на вооружении дирижабли типа "Беркут" и "Астра". Самым суровым испытанием для авиации стала Великая Отечественная война. Авиаторы Западного фронта с первых минут вступили в неравный бой с врагом, нанесли ощутимые удары, проявив мужество и героизм.

Начало новейшей истории белорусской военной авиации было положено в 1992 году - со дня принятия решения о формировании Вооруженных Сил Беларуси. В 1993-м в рамках реформирования армии на базе авиационных полков сформировались авиационные базы. В конце 2001 года военная авиация организационно вошла в состав нового вида Вооруженных Сил - Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, воплотившего в себя все лучшее из Советского Союза.

Сегодня авиация ВВС и войск ПВО Беларуси - это технически оснащенный высокоинтеллектуальный вид Вооруженных Сил.