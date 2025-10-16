Интерес мигрантов к изучению госязыков растет - 68 % участников успешно сдали экзамен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73d0cb5e-dfc8-4291-a987-3b4254145ae1/conversions/f921f351-941b-4132-9189-847623d7ba69-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73d0cb5e-dfc8-4291-a987-3b4254145ae1/conversions/f921f351-941b-4132-9189-847623d7ba69-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73d0cb5e-dfc8-4291-a987-3b4254145ae1/conversions/f921f351-941b-4132-9189-847623d7ba69-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73d0cb5e-dfc8-4291-a987-3b4254145ae1/conversions/f921f351-941b-4132-9189-847623d7ba69-xl-___webp_1920.webp 1920w

Около 70 % участников второго экзамена по госязыкам для мигрантов успешно прошли тест. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Во втором экзамене по государственным языкам приняли участие 182 мигранта, которые планируют трудоустроится на территории Беларуси, 68 % из них успешно сдали тест.

"Интерес к тестированию по государственным языкам растет: все больше трудящихся-иммигрантов стремятся официально устроиться на работу в Беларуси и подтверждают свои знания. Тесты по белорусскому и русскому языкам разрабатывает Республиканский институт контроля знаний. Следующий экзамен состоится 30 октября", - рассказали в ведомстве.