Интерес мигрантов к изучению госязыков растет - 68 % участников успешно сдали экзамен
Около 70 % участников второго экзамена по госязыкам для мигрантов успешно прошли тест. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.
Во втором экзамене по государственным языкам приняли участие 182 мигранта, которые планируют трудоустроится на территории Беларуси, 68 % из них успешно сдали тест.
"Интерес к тестированию по государственным языкам растет: все больше трудящихся-иммигрантов стремятся официально устроиться на работу в Беларуси и подтверждают свои знания. Тесты по белорусскому и русскому языкам разрабатывает Республиканский институт контроля знаний. Следующий экзамен состоится 30 октября", - рассказали в ведомстве.
Регистрация уже открыта во всех пунктах тестирования. Готовы и новые задания по русскому и белорусскому языкам, их доставят в день экзамена.