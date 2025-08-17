3.72 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Инженерия и педагогика: рассказали о предварительных итогах вступительной кампании в колледжи
Предварительные итоги вступительной кампании-2025 говорят о востребованности предлагаемых специальностей на всех уровнях образования. В числе популярных направлений - инженерия, строительство, социальная защита, педагогика, управление и право.
Александра Петрова, замначальника главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:
"На уровне средне-специального образования было подано заявлений на бюджетные места от 130 до 140 %, поэтому конкурс был высокий. До 23 августа продолжается приемная кампания на уровень профессионально-технического образования. Лидируют Гомельская, Минская области и Минск".
Также растет популярность целевого направления обучения. В 2025 году выделено более 5,5 тыс. мест на уровне профессионально-технического образования и около 7 тыс. на уровне средне-специального.