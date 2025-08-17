Инженерия и педагогика: рассказали о предварительных итогах вступительной кампании в колледжи

Предварительные итоги вступительной кампании-2025 говорят о востребованности предлагаемых специальностей на всех уровнях образования. В числе популярных направлений - инженерия, строительство, социальная защита, педагогика, управление и право.

Александра Петрова, замначальника главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

"На уровне средне-специального образования было подано заявлений на бюджетные места от 130 до 140 %, поэтому конкурс был высокий. До 23 августа продолжается приемная кампания на уровень профессионально-технического образования. Лидируют Гомельская, Минская области и Минск".