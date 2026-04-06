Искусственный интеллект будет помогать белорусским медикам: как внедряют такие технологии

Чтобы повысить качество услуг и персонализировать подход, в белорусскую медицину внедряют цифровые помощники. С середины года минские рентгенологи будут использовать искусственный интеллект для обработки больших массивов данных.

Цифровизация - одно из направлений и госпрограммы "Здоровье нации" на пятилетку.

В основе госпрограммы развития белорусской медицины на пятилетку три основных направления: персонализация лечения (это индивидуальный подход к каждому пациенту), превентивная медицина (раннее выявление рисков и предотвращение заболеваний до появления симптомов), а также цифровизация.

Искусственный интеллект станет помощником врача. С середины 2026 года в столичных медучреждениях планируют применять нейросети во время проведения рентгеновских исследований органов грудной клетки.

Елена Кроткова, директор РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии:

"Обученные нейросети помогут врачу-рентгенологу не пропустить минимальные патологические изменения, обработать огромные массивы данных. Это очень важно, особенно при проведении массовых профилактических осмотров. В последующем планируется использовать искусственный интеллект для повышения точности диагностики и эффективности скрининга во всех регионах страны".

Предопухолевые заболевания, скрытый кариес, пародонтит не всегда можно увидеть невооруженным глазом. Еще одно цифровое решение, которое развивают в Минске. Массив цифровых технологий позволит разобраться и помочь врачу-стоматологу. Искусственный интеллект не будет принимать решения за специалиста, а лишь поможет в анализе. Ведь любую ИИ-систему необходимо правильно обучить.

Эдуард Снежко

Эдуард Снежко, завлабораторией анализа биомедицинских изображений Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

"Мы не планируем заменить врача. Это будет помощник, с помощью которого на разных этапах предварительной диагностики мы можем облегчить, с одной стороны, труд врача, а с другой стороны, сделать результаты обследования более унифицированными. Наши алгоритмы более чувствительные. Они дают больше сигналов. Это будет использоваться 24/7 со всеми уровнями безопасности".

В Беларуси активнее всего спрос на ИИ - в финансовом секторе и компаниях, где много типовых операций, документов и повторяющихся решений. Также популярны клиентская поддержка и внутренние ассистенты, которые умеют работать по инструкциям. Отдельный интерес - к прогнозированию в кибербезопасности.