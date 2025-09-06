Использование ИИ и борьба с фейками - какие проекты были представлены на форуме Союзного государства

6 сентября Могилев объединялся благодаря молодежным инициативам. В городе стартовал форум Союзного государства, где молодые депутаты, парламентарии, ученые и общественники из Беларуси и России предлагают свои проекты и обсуждают стратегию развития молодежного движения в двух странах.

В эти дни они презентуют свои проекты, а стартовали с Могилевского облисполкома, где парламентарии двух стран за одним столом рассмотрели и проблемные моменты.

Владимир Новиков, председатель Комиссии молодежной палаты при Парламентском собрании по образованию и науке:

"Наша молодежная палата состоит из 40 человек. Это представители российской и белорусской сторон. Соответственно, по паритету 20 человек от каждой стороны. Это молодые, креативные, крутые ребята. Настоящие молодежные лидеры своих государств, которые работают в шести комиссиях по разным направлениям".

Владимир Новиков, председатель Комиссии молодежной палаты при Парламентском собрании по образованию и науке

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Одна из инициатив, которая звучит, это создание информационного ресурса, где будут массировано в онлайн-режиме публиковаться оригиналы архивных материалов, документов касательно нашей общей истории".

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Во многом ребята опираются и на современные технологии, в том числе на нейросети и технологии, которые позволяют в буквальном смысле оживить изображение, оживить голос, звук, мелодии. И уже сегодня, особенно приятно отметить это здесь, некоторые из таких предложений внедрены в объекты исторической памяти - Музей Славы Могилевщины".

Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

В университете имени Кулешова проходят тематические сессии.

"Я выступила с инициативой о создании интернет-ресурса в рамках Союзного государства, где мы будем размещать документы архивные, фото, видеохронику, аналитические материалы с целью борьбы с фейками, которые сейчас западные страны пытаются навязать, переписать не только свою, но и нашу историю", - рассказала участница форума Союзного государства Ульяна Колобаева.

"Мое исследование посвящено тому, как в мультфильмах показана Великая Отечественная война, и о том, как дети, собственно, могут узнавать о Великой Отечественной войне. Показать какого-то героя можно человека, просто прошедшего войну, через детей. То есть обязательно детский персонаж, обязательно должно быть такое семейное кино, которое взрослый тоже сможет посмотреть, чтобы это так сплачивало детей и их родителей и погружало их в совместное изучение истории", - отметил участник форму Егор Шестопалов.

Благодаря цифровизации, развитию искусственного интеллекта мир меняется, и это нельзя отрицать, все дальше День Победы. Но молодежь помнит и предлагает свои варианты, как сохранить историческую память и связь между поколениями.