Истекшие сроки, кража продуктов, отходы - КГК Беларуси выявил основные нарушения в школьном питании
Комитет госконтроля выявил основные нарушения в школьном питании. Проверки показали, что в столовых хранятся продукты с истекшим сроком и признаками плесени, нарушается технология приготовления блюд.
Также не выполняются натуральные нормы питания (не осуществлялась выдача фруктов, которая предусмотрена двухнедельным рационом).
Отдельная проблема - большие объемы пищевых отходов (в некоторых учреждениях половина приготовленной еды выбрасывается). Выявлены факты воровства.
Андрей Лобович, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси:
"Контрольное мероприятие проводится по всей стране, во всех регионах фактически. Из того, что выявлено на сегодняшний момент, можно отметить факты подготовки к хищению тех или иных продуктов. Это в Солигорске, Глуске. Иногда работники пищеблоков не докладывают те нормы, те объемы продукции, которые действительно положены по нормативам. Пища либо холодная, либо недостаточно теплая. И это тоже приводит к образованию тех же отходов. Задача наших всех контрольно-аналитических мероприятий - именно выявляя те или иные недостатки, выйти на конкретное предложение по совершенствованию организации питания в наших школьных учреждениях".
Чтобы убрать недочеты в вопросе школьного питания, на первых этапах планируют больше вовлекать в тему руководителей учреждений образования. В последние годы проведена модернизация пищеблоков, столовых, расширен перечень блюд (в школах устраивают регулярные соцопросы среди детей и родителей на тему питания).