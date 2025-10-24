Истекшие сроки, кража продуктов, отходы - КГК Беларуси выявил основные нарушения в школьном питании

"Контрольное мероприятие проводится по всей стране, во всех регионах фактически. Из того, что выявлено на сегодняшний момент, можно отметить факты подготовки к хищению тех или иных продуктов. Это в Солигорске, Глуске. Иногда работники пищеблоков не докладывают те нормы, те объемы продукции, которые действительно положены по нормативам. Пища либо холодная, либо недостаточно теплая. И это тоже приводит к образованию тех же отходов. Задача наших всех контрольно-аналитических мероприятий - именно выявляя те или иные недостатки, выйти на конкретное предложение по совершенствованию организации питания в наших школьных учреждениях".