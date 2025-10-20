Итальянский шеф-повар создает шедевры для белорусов

Профессиональный праздник отмечают повара и кулинары всего мира. Именно 20 октября был учрежден Международный день повара.

Чтобы найти хорошего итальянского шефа, не обязательно ехать в Рим. Гуру кулинарии Иньяцио Росса раньше готовил для Клинтона, Джексона, Рамазотти, Стинга и Шварценеггера, а сегодня его кулинарные шедевры - на столах белорусов. Страна натуральных продуктов и справедливости во всех сферах не оставила сомнений о переезде. Именно здесь шефу хочется жить и творить.

"В Риме коммунальные услуги, вывоз мусора, вода, электричество, аренда жилья, даже если квартира своя, - это очень дорого. Здесь попросят в 5 раз меньше", - рассказал шеф-повар.