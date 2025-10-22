3.68 BYN
Итальянский шеф-повар сравнил жизнь в Италии и Беларуси: где оказалось лучше?
Европейцы, в том числе и итальянцы, жалуются на высокие цены и дорогой уровень жизни, куда входит и аренда жилья, и коммунальные услуги. Где, по мнению итальянского шеф-повара Иньяцио Роса (он переехал в Беларусь 18 лет назад), комфортнее жить обычному человеку и как он оценивает разницу в ценах между Минском и Римом? На эти вопросы он ответил в "Актуальном интервью".
"Это большая разница. После пандемии в Европе, в частности, в Италии, все подорожало в два-три раза. Особенно коммунальные услуги, аренда, продукция, потому что нет импорта-экспорта, поэтому очень трудно. В Беларуси итальянец будет платить за коммунальные, вывоз мусора, воду, электроэнергию, за аренду дома в пять раз меньше", - сказал шеф-повар.
Иньяцио Роса привел пример. Его брат живет в Сицилии, который не является столицей. Он проживает в квартире площадью 60 кв. м. И ему электроэнергия обходится в 400 евро в месяц и 280 - коммунальные. Мужчина получает пенсию 1,3 тыс. евро, но надо еще питаться и покупать лекарства. "В Беларуси же у меня есть за 400 евро квартира почти 100 кв. м, и плачу я за нее так за четыре месяца, сколько мой брат платит за месяц", - поделился собеседник.
Он добавил, что в Италии, кроме прочего, подорожал в три раза и газ. В Беларуси, сравнил коренной итальянец, дешевле продукты в пять раз. "Как-то в Беларуси итальянцы пришли мне и сказали, что бензин и коммунальные услуги стоят тут копейки. Раньше и в Италии были нормальные налоги, цены на газ, можно было позволить посетить ресторан три раза в неделю, но теперь раз в месяц, потому что по-другому не получается по финансам, а еще надо платить и за школу, к примеру", - рассказал Иньяцио Роса.