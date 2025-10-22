Итальянский шеф-повар сравнил жизнь в Италии и Беларуси: где оказалось лучше?

Европейцы, в том числе и итальянцы, жалуются на высокие цены и дорогой уровень жизни, куда входит и аренда жилья, и коммунальные услуги. Где, по мнению итальянского шеф-повара Иньяцио Роса (он переехал в Беларусь 18 лет назад), комфортнее жить обычному человеку и как он оценивает разницу в ценах между Минском и Римом? На эти вопросы он ответил в "Актуальном интервью".

"Это большая разница. После пандемии в Европе, в частности, в Италии, все подорожало в два-три раза. Особенно коммунальные услуги, аренда, продукция, потому что нет импорта-экспорта, поэтому очень трудно. В Беларуси итальянец будет платить за коммунальные, вывоз мусора, воду, электроэнергию, за аренду дома в пять раз меньше", - сказал шеф-повар.

Иньяцио Роса привел пример. Его брат живет в Сицилии, который не является столицей. Он проживает в квартире площадью 60 кв. м. И ему электроэнергия обходится в 400 евро в месяц и 280 - коммунальные. Мужчина получает пенсию 1,3 тыс. евро, но надо еще питаться и покупать лекарства. "В Беларуси же у меня есть за 400 евро квартира почти 100 кв. м, и плачу я за нее так за четыре месяца, сколько мой брат платит за месяц", - поделился собеседник.