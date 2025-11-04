3.68 BYN
Иванец рассказал, можно ли поступить в аспирантуру, минуя этап магистратуры
В Беларуси специалисты могут поступать в аспирантуру без окончания магистратуры. При каких условиях это возможно, рассказал министр образования Андрей Иванец в "Актуальном интервью".
Магистратура в Беларуси не является обязательным уровнем образования, подчеркнул министр. "Поэтому те проблемные вопросы, которые в настоящее время существуют с точки зрения обучения в аспирантуре, а именно необходимости сдачи кандидатских минимумов по общеобразовательным предметам до поступления в аспирантуру, будут решаться в интересах нашей одарённой талантливой молодежи", - обозначил он.
Андрей Иванец:
"Если ребята во время обучения в университете проявили себя, выступали на научных конференциях, принимали участие в научно-исследовательских работах, публиковали научные работы, определились с тем, что они хотят заниматься наукой, то по решению учёного совета они смогут поступить в аспирантуру без окончания магистратуры, без наличия сданных кандидатских минимумов".
В рамках реализации программы аспирантуры специалисты будут уже сдавать кандидатские минимумы, писать свою кандидатскую диссертацию.
Вторая ситуация касается ребят, которые склонны к преподавательской деятельности. В настоящее время есть достаточно серьезные требования наличия магистерского диплома для того, чтобы работать в университете преподавателем-стажером. "Мы полагаем, что для того, чтобы прийти на первую ступеньку преподавательской деятельности, если это действительно способный и мотивированный выпускник университета, уже достаточно наличия общего высшего образования. Но в последующем каждый молодой человек, который хочет работать в университете должен стремиться к защите кандидатской, докторской диссертации", - подчеркнул министр.