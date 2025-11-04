Иванец рассказал, можно ли поступить в аспирантуру, минуя этап магистратуры

В Беларуси специалисты могут поступать в аспирантуру без окончания магистратуры. При каких условиях это возможно, рассказал министр образования Андрей Иванец в "Актуальном интервью".

Магистратура в Беларуси не является обязательным уровнем образования, подчеркнул министр. "Поэтому те проблемные вопросы, которые в настоящее время существуют с точки зрения обучения в аспирантуре, а именно необходимости сдачи кандидатских минимумов по общеобразовательным предметам до поступления в аспирантуру, будут решаться в интересах нашей одарённой талантливой молодежи", - обозначил он.

Андрей Иванец:

"Если ребята во время обучения в университете проявили себя, выступали на научных конференциях, принимали участие в научно-исследовательских работах, публиковали научные работы, определились с тем, что они хотят заниматься наукой, то по решению учёного совета они смогут поступить в аспирантуру без окончания магистратуры, без наличия сданных кандидатских минимумов".

В рамках реализации программы аспирантуры специалисты будут уже сдавать кандидатские минимумы, писать свою кандидатскую диссертацию.