Куда идут специалисты после магистратуры и как изменилась эта ступень образования после 2018 года

Самая главная задача для системы образования Беларуси - использование человеческого потенциала для обеспечения потребностей экономики и общества страны. Об этом заявил в "Актуальном интервью" министр образования Андрей Иванец, рассказывая о развитии магистратуры.

Все эти годы, как заметил он, магистратура достаточно активно развивалась, испытывались разные модели: "Впервые в кодексе и в законодательстве понятие двухступенчатой системы подготовки у нас было закреплено в 2007 году. И до 2018 года магистратура развивалась по двум направлениям. Первое - это научно-ориентированное образование, подготовка научных, педагогических кадров. Второе - практико-ориентированная магистратура. С 2019 года мы перешли на одну модель - преимущественно научно-ориентированную, то есть это подготовка специалистов для научной сферы, для образовательной системы и инновационных предприятий".

В этой связи структура подготовки претерпела изменения. "Если еще в 2018 году было более чем 250 специальностей магистратуры, то сейчас их значительно меньше. По новому классификатору 176 специальностей реализуются во всех университетах нашей страны", - обозначил министр.

"Фактически 60 % обучающихся в нашей магистратуре - это иностранные граждане. Это говорит о востребованности данного уровня образования. Вместе с тем, безусловно, мы развиваемся по своей национальной модели".

Он подчеркнул, что Беларусь шла по своей национальному пути даже во время участия в Болонском процессе с 2015 по 2022 годы. "В чем было принципиальное отличие нашего участия? Первая идея Болонского процесса - обеспечить беспрепятственную мобильность студентов, использование так называемых кредитов, соответствующих модулей получения образования, которые можно было получать в рамках одного образовательного процесса, но в разных университетах, - констатировал министр. - Мы не перешли на эту систему, потому что мы прекрасно понимаем, что нам в первую очередь необходимо готовить кадры для экономики нашей страны. В этой связи академическая мобильность рассматривается как возможность повышения квалификации либо прохождения тех или иных стажировок (за границей - прим.ред.) - возможность которая у нас и так предусмотрена".

В Болонском процессе двухуровневая система, которая подразумевает первую и вторую ступени высшего образования. В нашей модели, как отметил Андрей Иванец, в Кодексе об образовании Республики Беларусь, абсолютно четко написано о том, что бакалавриат - это общее высшее образование: "То есть это абсолютно готовый специалист с законченным высшим образованием. Он имеет возможность спокойно как трудоустроиться, так и развиваться как профессионал без всяких препятствий, ограничений, без получения степени магистра".