"Ребята начали бегать на переменах" - Иванец рассказал о результатах запрета смартфонов в школах
В школах прошла первая четверть с запретом на мобильные телефоны. Какие результаты получили уже, рассказал министр образования Андрей Иванец в "Актуальном интервью".
В первую очередь, министр отметил, что волнение, которое было вызвано принятием таких мер, прошло: "Дети абсолютно спокойно сдают свои мобильные телефоны. Было опасение, что все перейдут на кнопочные и смартфоны будут держать в рюкзаках, но мониторинг, который мы проводим, показывает, что дети с обычными телефонами, с которыми ходили и ранее, приходят в школу, спокойно их сдают".
Андрей Иванец:
"Нет никаких проблем ни с получением, ни со сдачей телефонов. Но самое главное то, что ребята начали бегать на переменах. Наверное, это хорошо. Младшие классы в некоторых школах устраивают уже музыкальные перемены для того, чтобы преодолеть гиподинамию, придать интерес этим переменах".
Он также добавил, что в старших классах планируется введение буккроссинга, чтобы ребята приносили интересные книги из дому, могли ими обмениваться, больше читать. "Уверен, это даст очень хороший результат в общении наших детей, - подчеркнул министр. - Ребята, общаясь, отмечают, что уже абсолютно не замечают отсутствие мобильного телефона во время нахождения в школе".