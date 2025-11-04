"Ребята начали бегать на переменах" - Иванец рассказал о результатах запрета смартфонов в школах

В школах прошла первая четверть с запретом на мобильные телефоны. Какие результаты получили уже, рассказал министр образования Андрей Иванец в "Актуальном интервью".

В первую очередь, министр отметил, что волнение, которое было вызвано принятием таких мер, прошло: "Дети абсолютно спокойно сдают свои мобильные телефоны. Было опасение, что все перейдут на кнопочные и смартфоны будут держать в рюкзаках, но мониторинг, который мы проводим, показывает, что дети с обычными телефонами, с которыми ходили и ранее, приходят в школу, спокойно их сдают".

Андрей Иванец:

"Нет никаких проблем ни с получением, ни со сдачей телефонов. Но самое главное то, что ребята начали бегать на переменах. Наверное, это хорошо. Младшие классы в некоторых школах устраивают уже музыкальные перемены для того, чтобы преодолеть гиподинамию, придать интерес этим переменах".