Иванец рассказал об искусственном интеллекте в образовании и поддержке молодежных инициатив
С 1 сентября обновляются методики преподавания, начинается новая эра изучения искусственного интеллекта в школах и вузах.
Подробнее о развитии цифровых компетенций рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец в "Актуальном интервью".
"В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, уже три года проводится подготовка специалистов на уровне высшего образования в дистанционной форме ее получения. В первую очередь, развиваем это в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники", - поделился Андрей Иванец.
Министр образования отметил, что в образование внедряются технологии искусственного интеллекта постепенно и осознанно, они рассматриваются как необходимая компетенция для выпускников.
"Сейчас большое количество молодых людей, находясь еще на студенческой скамье, готовы сформулировать не просто идею, а готовый стартап и бизнес-идею. В таком случае мы должны подставить плечо. Эту работу мы сегодня проводим совместно с Парком высоких технологий. В прошлом году на базе 12 вузов были созданы соответствующие молодежные стартап-центры. У нас уже есть конкретные проекты, которые поддержаны менторами, которые готовы инвестировать в развитие этих стартап-движений. И мы надеемся на результат", - рассказал Андрей Иванец.
В прошлом году была проведена масштабная работа по актуализации более 1,5 тыс. образовательных программ с целью устранения дублирования дисциплин и насыщения программ необходимыми для профессиональной деятельности навыками. Также прекращён набор по непрофильным специальностям в ряде университетов для концентрации ресурсов. Ведётся подготовка экспериментальных программ, часть которых будет реализована на базе Белорусского государственного университета по шести направлениям, с акцентом на междисциплинарные знания и практику на инновационных предприятиях.