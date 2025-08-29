Иванец рассказал об искусственном интеллекте в образовании и поддержке молодежных инициатив news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/788b7e96-9f12-4419-bfee-7c699ff7ac34/conversions/cc7f9ea3-bba2-41b1-bacb-dfe5502b2cc4-xl-___webp_1920.webp 1920w

С 1 сентября обновляются методики преподавания, начинается новая эра изучения искусственного интеллекта в школах и вузах.

Подробнее о развитии цифровых компетенций рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец в "Актуальном интервью".

"В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании, уже три года проводится подготовка специалистов на уровне высшего образования в дистанционной форме ее получения. В первую очередь, развиваем это в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники", - поделился Андрей Иванец.

Министр образования отметил, что в образование внедряются технологии искусственного интеллекта постепенно и осознанно, они рассматриваются как необходимая компетенция для выпускников.

"Сейчас большое количество молодых людей, находясь еще на студенческой скамье, готовы сформулировать не просто идею, а готовый стартап и бизнес-идею. В таком случае мы должны подставить плечо. Эту работу мы сегодня проводим совместно с Парком высоких технологий. В прошлом году на базе 12 вузов были созданы соответствующие молодежные стартап-центры. У нас уже есть конкретные проекты, которые поддержаны менторами, которые готовы инвестировать в развитие этих стартап-движений. И мы надеемся на результат", - рассказал Андрей Иванец.