"Издевательство над людьми": ожидающие на белорусско-польской границе не скрывают своих эмоций

Очередь перед единственным пассажирским пунктом пропуска на белорусско-польской границе "Тересполь-Брест" с пятницы увеличилась на 1400 машин. Скачок связан с закрытием литовского направления.

В ПП "Брест" за выходные дни количество транспортных средств увеличилось в 6 раз. Сегодня в электронной очереди более 2,5 тысячи легковых автомобилей и порядка 120 автобусов. В основном они пустые. Многие пассажиры приезжают ближе к предполагаемому времени пересечения границы. Сейчас колонна растянулась не менее чем на километр. Анастасия вместе с сыном у пункта пропуска с двух ночи. Чтобы попасть в Белосток, приехали из Гродно.

"Судя по всему, долго мы будем туда ехать. В лучшем случае завтра мы попадем туда. Большинство автобусов, которые ехали через Литву, приехали в итоге сюда. Был праздник поминальный, люди не могли выехать в Литву. Но это тоже некрасиво с литовской стороны", - рассказывает Анастасия.

Рост очереди на белорусско-польской границе воспринимается эмоционально. Ожидающие говорят, что Литва не думает ни о людях, ни о экономических потерях для бизнеса. С закрытием границы поток машин переориентировался на польское направление.

"Это реальное издевательство над людьми. Очень сложно психологически это выдержать. Мы здесь уже 14 часов. И когда мы пройдем, неизвестно. Не хочется об этом даже думать", - не скрывает возмущения женщина.

Максим Хомук, замначальника таможенного поста "Варшавский мост": "В связи с закрытием литовской стороной границы с Республикой Беларусь увеличилась очередь легковых транспортных средств, ожидающих выезда в Республику Польша через пункт пропуска "Брест". Если неделю назад выезда ожидали в среднем 300-400 автомобилей, то сегодня эта цифра превысила 2500 легковых транспортных средств. Белорусской стороной принимаются все необходимые меры по оперативному оформлению физических лиц и транспортных средств".