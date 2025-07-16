Изменения в Налоговом и Водном кодексах - в Палате представителей прошло расширенное заседание

Белорусская правовая система трансфомируется. 16 июля в Палате представителей прошло расширенное заседание по вопросам предоставления услуг каршеринга, приняты меры по упрощению регистрации земельных участков, планируются изменения в Налоговый и Водный кодексы.

Право - это основа стабильности и развития государства. Несмотря на то, как современные форматы, новые течения и технологии быстро приходят в нашу жизнь, в задачу законодателя входит оперативно заполнить правовой пробел и предложить официальное регулирование и толкование инноваций. Целый ряд законопроектов на рассмотрении в Палате представителей в сфере бюджетных, природоресурсных, административно-правовых отношений.

Налоговое законодательство корректируется ежегодно. Грядущие изменения коснутся исключительно физических лиц. Речь идет о распространенном источнике дохода, полученного от продажи излишков продукции, произведенной на личном подсобном хозяйстве, когда такая выручка превышает 200 базовых величин. По новому подходу, дата получения дохода определяется по фактическому времени поступления денег, например, день продажи помидоров на рынке. Сейчас же датой получения дохода считается день подачи пояснений в налоговый орган, что создает риски пересчета налогов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4173d60e-e33f-40ed-aaf0-e8d004cee36f/conversions/eb8c9f3f-d29a-46ee-b684-7473e0515845-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4173d60e-e33f-40ed-aaf0-e8d004cee36f/conversions/eb8c9f3f-d29a-46ee-b684-7473e0515845-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4173d60e-e33f-40ed-aaf0-e8d004cee36f/conversions/eb8c9f3f-d29a-46ee-b684-7473e0515845-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4173d60e-e33f-40ed-aaf0-e8d004cee36f/conversions/eb8c9f3f-d29a-46ee-b684-7473e0515845-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Кулешова, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального cобрания Беларуси:

"Налоговый орган обязан будет принять в качестве пояснений и в качестве подтверждения полученного дохода определенный пакет документов - это справка о том, что у человека есть земельный участок, документы, подтверждающие реализацию продукции растениеводства и животноводства. Если таких документов нет, будет считаться подтверждением документ, предоставленный администрацией рынка, о том, что у человека было торговое место на рынке. Если человек подтвердит и предоставит этот пакет документов, у него не будет объекта налогообложения и ему не нужно будет платить подоходный налог по ставке 10 %".

Беларусь недаром называют страной голубых озер, поэтому к правовой охране водных ресурсов страны пристальное внимание законодателей. Концептуальные инновации затрагивают 48 статей, в том числе 22 предлагается изложить в новой редакции. Изменения в Водный кодекс урегулируют процессы рационального использования воды, а также предусмотрят правовой механизм рационального вовлечения водных ресурсов в хозяйственное использование.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6d09881-dc95-4945-ac0b-89c0075cd282/conversions/b62bdcb1-b032-41ac-b165-64de910bb070-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6d09881-dc95-4945-ac0b-89c0075cd282/conversions/b62bdcb1-b032-41ac-b165-64de910bb070-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6d09881-dc95-4945-ac0b-89c0075cd282/conversions/b62bdcb1-b032-41ac-b165-64de910bb070-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6d09881-dc95-4945-ac0b-89c0075cd282/conversions/b62bdcb1-b032-41ac-b165-64de910bb070-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Бабичев, член Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Палаты представителей Национального cобрания Беларуси:

"Проектом закона предусматривается предоставление Президенту Республики Беларусь полномочия по принятию решения об использовании поверхностных водных объектов на безвозмездной основе, наделение Совета Министров полномочиями об определении порядка использования поверхностных водных объектов для плавающих сооружений, не относящихся к типу маломерных судов, а также передача в аренду юридическому лицу поверхностных водных объектов для рекреации физической культуры, спорта и туризма".

Проект изменений в КОАП предлагает повысить ответственность за нарушение законодательства о труде. В частности, предусматривается штраф в случае превышения зарплаты руководителя организации коэффициента соотношения со средней зарплатой на предприятии. По действующему законодательству такой коэффициент в целом не может превышать показатели в 8 раз. Размер штрафа для юрлица составит от 100 до 200 % от суммы превышения.

Александр Омельянюк news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef93ed84-286b-416c-b68e-4bb601a9641d/conversions/5b9335db-5f86-4688-8755-87564741393e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef93ed84-286b-416c-b68e-4bb601a9641d/conversions/5b9335db-5f86-4688-8755-87564741393e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef93ed84-286b-416c-b68e-4bb601a9641d/conversions/5b9335db-5f86-4688-8755-87564741393e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef93ed84-286b-416c-b68e-4bb601a9641d/conversions/5b9335db-5f86-4688-8755-87564741393e-xl-___webp_1920.webp 1920w Александр Омельянюк

Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Если раньше для того, чтобы за проступок человек был освобожден от ответственности, достаточно было, чтобы это в его жизни было впервые, и он не должен был оспаривать, а раскаиваться, теперь предлагается еще одно очень важное условие. Он обязательно должен возместить ущерб, который причинен его правонарушением. Это важно для защиты прав потерпевшего".