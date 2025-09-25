"К 1 сентября ни одного бревна" - как выполняется поручение Президента в Могилевской области

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcc75369-6ab9-4719-8529-02310efa1bf1/conversions/30a8810e-4438-4e73-8a3d-3585c11b244b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcc75369-6ab9-4719-8529-02310efa1bf1/conversions/30a8810e-4438-4e73-8a3d-3585c11b244b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcc75369-6ab9-4719-8529-02310efa1bf1/conversions/30a8810e-4438-4e73-8a3d-3585c11b244b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fcc75369-6ab9-4719-8529-02310efa1bf1/conversions/30a8810e-4438-4e73-8a3d-3585c11b244b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Дисциплина и порядок во всем - это жесткие требования нашего Президента. Как нужно эффективно ликвидировать последствия буреломов - к этой теме глава государства возвращался не раз. Во время июльской поездки в Могилевскую область Александр Лукашенко потребовал оперативно устранить недоработки в расчистке и использовании поваленного леса.

"Что за бесхозяйственность? Вывезли лес и бросили. Там же море этого леса лежит. Он сгниет. Такая погода - дожди идут постоянно. Чтобы к 1 сентября не было ни одного бревна, валяющегося на опушке леса", - потребовал Александр Лукашенко.

Между двух населенных пунктов Шкловского района находится небольшой по территории, но очень живописный лес. Проезжающие мимо люди раньше наблюдали целые ряды бревен, сложенных вдоль дороги. Все бы ничего, но так продолжалось более года. Когда на проблему обратил внимание Госконтроль, оказалось, что хватает одного дня, чтобы полностью решить вопрос.

"Нами было оперативно проинформировано руководство Могилевского лесхоза. Буквально в течение следующего дня они все убрали. Убрали за собой отходы, которые тут образовались. И даже провели дискование почв, чтобы не случилось пожара", - отметил замначальника управления Комитета госконтроля Могилевской области Александр Панкратов.

Это тот случай, когда стороны понимают, почему и в какие сроки важно выполнять поручение. Бывают и обратные примеры, когда главное отчитаться на бумаге, а что на самом деле, уже не важно.

В Быховском районе расположилась деревня Ухлясть. Вот только краевиды портит большой деревянный склад. Согласно поручению, такого в населенных пунктах быть не должно.

"Тут рядом есть лесосека. Разрабатывал ее Борисовский ДОК, предприятие концерна "Беллесбумпром". Они всю древесину с этой лесосеки привезли в населенный пункт. То есть там очистили, аккуратно все сделали. Как бы древесины на опушках нет. В то же время привезли ее в населенный пункт, что делать запрещено. Часть древесины видно, что свежая, часть подпорченная. Ее везли около 20 км сюда, чтобы она тут вся лежала. Убрали с открытой площадки и завезли в более укромное место", - рассказал Александр Панкратов.

Учитывая, что часть древесины уже подпорчена, появляются вопросы с ее реализацией. И чем дольше сырье будет лежать, тем острее будет проблема. Как видим, она характерна не только для системы Минлесхоза. И не только для одной области.

"Следует отметить, что глава государства дал поручение не только системе Минлесхоза, но всем организациям, которые занимаются заготовкой древесины. Наши контролеры установили, что на территории Минской области организациями, которые занимаются мелиоративными работами, было складировано 9 тыс. кубометров древесины на сельскохозяйственных землях. В установленный срок организации данное поручение не выполнили", - заявил замначальника главного управления Комитета госконтроля Беларуси Василий Руденик.

Максимально оперативно выявить такие случаи - задача Госконтроля. Дальше мяч на стороне конкретных организаций - как быстро они готовы исправить свои недоработки. В Могилевском КГК говорят, что регион к выполнению поручению отнесся ответственно.

"В настоящее время с опушек, с населенных пунктов вся древесина выбрана, наведен порядок. Да, пока не идеальный. Но к этому лесхозы стремятся. С контроля вопрос не снят, проводятся мониторинги", - подчеркнул Александр Панкратов.