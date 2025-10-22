3.68 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
К разработке новой космической программы в Беларуси приступят в 2026 году
В Минске продолжает работу IX Белорусский космический конгресс. Наша страна создала собственную космическую индустрию и выступает за дальнейший прогресс в этой сфере. Отрасль сегодня динамично развивается в союзном пространстве.
На секциях звучат мнения о перспективах создания и применения многоспутниковых орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли, технологиях увеличения ресурса малых космических аппаратов, внедрении искусственного интеллекта.
Леонид Катковский, заведующий лабораторией БГУ: "Будущее в том, что действительно в основном информация будет передаваться на борту, потому что каналы связи не такие емкие, не так часто идет передача данных на Землю. Хорошо, когда передаются координаты какого-то события. Для этого нужны большие мощности бортовых компьютеров, которые будут стоять на спутниках. В настоящее время в этом направлении идет большая работа".
Наталья Гагарина, племянница космонавта Юрия Гагарина: "Мне очень приятно присутствовать среди таких именитых гостей, среди ученых, среди конструкторов, среди космонавтов на IX космическом конгрессе. Конечно же, космос - это то, что нас всех объединяет. Полет Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года - это исторический факт. И, несомненно, он важен для всего человечества, потому что именно Советский Союз проложили дорогу в космос".
Сегодня в Беларуси идет разработка новой космической программы. К ее реализации приступят в 2026 году. Сейчас белорусские и российские ученые работают над результатами экспериментов, которые были проведены в космосе белорусско-российским экипажем. Отдельные исследования получили продолжения в рамках наземного эксперимента SIRIUS-23 по изоляции экипажа из 6 человек на год в наземном комплексе Института медико-биологических проблем.