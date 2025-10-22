К разработке новой космической программы в Беларуси приступят в 2026 году

В Минске продолжает работу IX Белорусский космический конгресс. Наша страна создала собственную космическую индустрию и выступает за дальнейший прогресс в этой сфере. Отрасль сегодня динамично развивается в союзном пространстве.



На секциях звучат мнения о перспективах создания и применения многоспутниковых орбитальных группировок дистанционного зондирования Земли, технологиях увеличения ресурса малых космических аппаратов, внедрении искусственного интеллекта.

Леонид Катковский, заведующий лабораторией БГУ: "Будущее в том, что действительно в основном информация будет передаваться на борту, потому что каналы связи не такие емкие, не так часто идет передача данных на Землю. Хорошо, когда передаются координаты какого-то события. Для этого нужны большие мощности бортовых компьютеров, которые будут стоять на спутниках. В настоящее время в этом направлении идет большая работа".

Наталья Гагарина, племянница космонавта Юрия Гагарина: "Мне очень приятно присутствовать среди таких именитых гостей, среди ученых, среди конструкторов, среди космонавтов на IX космическом конгрессе. Конечно же, космос - это то, что нас всех объединяет. Полет Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года - это исторический факт. И, несомненно, он важен для всего человечества, потому что именно Советский Союз проложили дорогу в космос".