Что сегодня используют для эффективной борьбы с беспилотниками

Сохранить мир в нашей стране и не допустить здесь развязывания агрессии. Военное командование со всей Беларуси собралось сегодня под Слуцком. Оперативный сбор призван выработать единые подходы к обучению и управлению. Среди приоритетных задач - защита от беспилотников и оперативное оборудование укрепрайонов.

Напряженная обстановка заставляет быть готовыми к любым вызовам, учитывая опыт современных конфликтов.

Комбинированная атака артиллерии и беспилотников по инфраструктуре - эпизод хоть и учебный, но в условиях войны весьма вероятный. Противник стремится разрушить логистику с применением всех возможных сил и средств. А вот как наладить мосты по военному - дело за нашими транспортными войсками. И вопрос не только в умениях, но и технике. Поэтому до начала активной фазы сборов - выставка современного вооружения с определенными доработками.

Виталий Кильчевский, начальник бронетанкового управления Министерства обороны Беларуси:

"В настоящее время предприятиями Российской Федерации уже изготовлены промышленные образцы противодроновой защиты. Однако пока проходит процедура их закупки, в настоящее время изготовлена предприятиями промышленности Республики Беларусь, а также представлены на выставке и установлены на образцы бронетанковой техники и вооружение, противодроновая защита, изготовленная силами ремонтно-строительных органов, арсенала складов и баз Вооруженных Сил".

Борьба с БПЛА

Сами военные по-простому называют такую защиту - мангал. Впрочем, опыт СВО показывает, что даже самые простые решения работают.

Для борьбы с беспилотниками сегодня активно используют радиоэлектронное средство, например, ружье "Гроза". Кроме того, используют их более простые разработки. Вот такая турель из нескольких автоматов Калашникова также позволяет вести огонь по беспилотным летательным аппаратам.

Александр Воробьев, начальник радиотехнических войск ВС Беларуси:

"Есть на что посмотреть и поделиться опытом. Применяем не только защиту антидроновой сетки, мангалы. Здесь сегодня представлена турель, то есть самостоятельно разрабатывали спаренные установки для борьбы с БПЛА. В ходе полевой выучки мы делали все, чтобы освоить все новые способы применения радиотехнических войск и обеспечение живучести наших подразделений".

Надежный тыл

Даже в военное время быт бойца занимает большую часть времени, поэтому и обустройство современного лагеря с комфортом. В землянках созданы все бытовые условия.

Александр Мосолов, первый замначальника тыла ВС Беларуси - начальник штаба тыла:

"Представлены варианты размещения личного состава в полевых условиях без использования палаточного фонда. В основном это блиндажи, землянки со всеми видами тылового обеспечения: здесь размещены продовольственный склад, пищевой склад, организовано питание личного состава с использованием средств приготовления пищи. Также личный состав здесь самостоятельно выпекает хлеб".

Искусство управления

Оперативный сбор призван показать возможность Вооруженных Сил и отточить умения управления для офицеров. Кроме того, это еще и определенное подведение итогов.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Напряженность возле наших границ, бесконтрольная мобилизация у наших соседей. Агрессивная риторика. Нежелание руководства соседних государств находить точки соприкосновения, в том числе и конфликт на юге нашей страны - все отражается на военной безопасности нашего государства. В этих условиях мы, адекватно реагируя, конечно, уточняли свои планы подготовки, понимая эту обстановку и в рамках адекватного реагирования, мы обязаны выполнять свои задачи, повышая боеспособность наших вооруженных сил".

Министр отметил, что продолжилась поставка новых и перспективных образцов вооружения и военной техники в ВС. "В этом году мы приняли более 60 различных образцов", - констатировал Виктор Хренин.