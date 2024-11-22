Как формировалась белорусская государственность, показали на выставке в Национальной библиотеке

Беларусь не только сохранила, но и обогатила свой потенциал, опираясь прежде всего на собственные интеллектуальные и производственные ресурсы, используя максимально все возможные внешние источники для развития.

В Национальной библиотеке Беларуси стартовала книжно-документальная выставка "Выборы Президента Республики Беларусь - 2025 год". Это более 60 документов на русском и белорусском языках. Нормативно-правовые акты, комментарии, сборники статей и тезисы, аналитические обзоры монографий, авторефератов диссертаций. Издания, расположившиеся в витринах, - это свидетели важнейших исторических событий в жизни страны.