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Как формировалась белорусская государственность, показали на выставке в Национальной библиотеке
Беларусь не только сохранила, но и обогатила свой потенциал, опираясь прежде всего на собственные интеллектуальные и производственные ресурсы, используя максимально все возможные внешние источники для развития.
В Национальной библиотеке Беларуси стартовала книжно-документальная выставка "Выборы Президента Республики Беларусь - 2025 год". Это более 60 документов на русском и белорусском языках. Нормативно-правовые акты, комментарии, сборники статей и тезисы, аналитические обзоры монографий, авторефератов диссертаций. Издания, расположившиеся в витринах, - это свидетели важнейших исторических событий в жизни страны.
Выставка открыта к просмотру по 23 марта.
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