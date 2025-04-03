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Как и насколько быстро в Беларуси выявляют природные пожары
Быстро обнаружить МЧС природные возгорания сейчас помогает не только гражданское население, но и современные технологии. Как специалисты используют спутник для обнаружения ЧС, рассказал замначальника учреждения - начальник отдела мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций РЦУРЧС Беларуси Алексей Андреенко в "Актуальном интервью".
Раньше когда не использовались современные технологии обнаружения, подавляющее большинство пожаров выявлялось населением. Польза от этих технологий, как заявил начальник отдела мониторинга и прогнозирования ЧС, в том, что они затрагивают те территории, которые не населены.
"Раньше по югу республики, где в основном болота, заповедники, где от одного населенного пункта до другого десятки километров, если возникал пожар, то он обнаруживался, когда достигал десятков гектаров. Но сейчас уже на стадии начального возникновения он сразу фиксируется детекторами на космическом аппарате, и буквально в течение 15 минут эта информация передается в центр управления", - обозначил Алексей Андреенко.
"Спутниковый мониторинг начал использоваться еще в 2003 году, но технически удобного варианта он достиг буквально в 2015-м, когда у нас в МЧС внедрили подсистему мониторинга и реагирования на природные пожары", - добавил он.