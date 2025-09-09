Как мошенники обманывают детей в игре Roblox

Мошенники обманывают детей, предлагая выполнить задания из видео для получения денег в игре Roblox, на самом деле похищают деньги их родителей, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

Там разместили скрины переписки аферистов с ребенком, которому для получения 10 тыс. робуксов (внутренняя виртуальная валюта платформы Roblox) предлагают выполнить задание, для которого подойдет только телефон родителей или бабушки.

"За другие телефоны - сразу в бан", - угрожают мошенники в опубликованной УБК переписке.

Они просят сфотографировать телефон, а потом зайти в приложение банка. В перспективе это позволит мошенникам произвести списания денег с карты.

"Мы неоднократно рассказывали о подобных схемах, но они по-прежнему актуальны", - отметили в киберполиции.