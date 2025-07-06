Как парень из Постав прославился, требуя свою квартиру, и кто оказался виноват

В Интернете набрал популярность видеоролик из Постав, который снял парень-сирота, претендующий на квадратные метры, положенные ему государством. Видео, где уроженец райцентра пришел в кабинет к представителям местной власти, получилось эмоциональным.

Но, как потом рассказал парень, далеко не все вошло в ролик, а только то, что действительно должно было зацепить подписчиков. В реальном мире страсти улеглись. Варианты для решения его жилищного вопроса тоже есть.

Более 2 млн просмотров за несколько дней. Кричащие заголовки и призыв автора максимально распространить видеоролик вызвали резонанс в соцсетях. Под видеопостом неравнодушные просят разобраться в сложной ситуации: Кто прав? Кто виноват? И неужели снять и выложить в Сеть - единственный вариант решения вопроса?

Автор видеоролика Денис Бубновский занимается футбольным фристайлом. Его спортивный путь начался в Поставах. О своем увлечении он рассказывает и в личном блоге. Сюда же выставил и то самое резонансное видео с хештегами #власть #квартира #сирота. Говорит, что идея прийти с включенной видеокамерой в райисполком и изначально снимать исподтишка, теперь совсем не кажется логичной. Ведь тон беседы вышел из-под контроля, многие факты оказались искажены.

Денис Бубновский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4565a663-c9a8-4733-9504-3a9af2788037/conversions/269ed990-7a79-4b52-8937-cee4f2d1b2f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4565a663-c9a8-4733-9504-3a9af2788037/conversions/269ed990-7a79-4b52-8937-cee4f2d1b2f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4565a663-c9a8-4733-9504-3a9af2788037/conversions/269ed990-7a79-4b52-8937-cee4f2d1b2f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4565a663-c9a8-4733-9504-3a9af2788037/conversions/269ed990-7a79-4b52-8937-cee4f2d1b2f3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Денис Бубновский, житель г. Витебска:

"Я там знаю работников, очень здравые, хорошие. Они работают там много лет и даже помогали мне когда-то. Красивый город, люди тоже замечательные. Здесь нет такого, что к председателю нельзя прийти на прием. Все классно, все здорово".

"Когда увидел ролик, то понял, что человек, ни разу не разместив какого-то заявления в письменной форме, пришел просто требовать свою квартиру. Но это один из тех вопросов, которые не решаются очень быстро. Ему предлагались разные варианты, как решить вопрос с жильем до получения квартиры", - отметил зампредседателя Поставского райисполкома Станислав Чимбург.

Станислав Чимбург news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ce6ffca-fd4e-42b9-a00f-7a3a6f465cc4/conversions/ad2ce53b-d833-46cb-a446-d54930b9d6e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ce6ffca-fd4e-42b9-a00f-7a3a6f465cc4/conversions/ad2ce53b-d833-46cb-a446-d54930b9d6e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ce6ffca-fd4e-42b9-a00f-7a3a6f465cc4/conversions/ad2ce53b-d833-46cb-a446-d54930b9d6e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5ce6ffca-fd4e-42b9-a00f-7a3a6f465cc4/conversions/ad2ce53b-d833-46cb-a446-d54930b9d6e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Денис поделился своей личной историей. Его мать лишена родительских прав, но воспитывался юноша не в детском доме, как утверждал в видеоролике, а в заботливой приемной семье. Почему решил приврать, теперь и сам не может пояснить.

Конечно, к вопросу выделения жилплощади данный факт не относится, квадратные метры уроженцу Постав действительно полагаются по закону. Пока предложить социальную квартиру в райцентре не могут, поясняет Николай Довмант. Это тот самый мужчина на видео, который пытался поддерживать диалог и предлагал альтернативу в решении жилищного вопроса.

Николай Довмант, начальник отдела архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства Поставского райисполкома:

"Предлагаем, как правило, общежитие, некоторым предлагаем рассмотреть вопрос арендного жилья. Вот недавно паренек пришел, говорит, женился, а жить негде. Предложили несколько вариантов, он посмотрел. Предоставили ему арендное жилье".

Николай Довмант news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12064379-cfd9-482a-9ac2-38c3fa11b3e3/conversions/92be69fe-3b96-4fbb-8ce6-494d1a3d71e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12064379-cfd9-482a-9ac2-38c3fa11b3e3/conversions/92be69fe-3b96-4fbb-8ce6-494d1a3d71e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12064379-cfd9-482a-9ac2-38c3fa11b3e3/conversions/92be69fe-3b96-4fbb-8ce6-494d1a3d71e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/12064379-cfd9-482a-9ac2-38c3fa11b3e3/conversions/92be69fe-3b96-4fbb-8ce6-494d1a3d71e9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще один пример с решением жилищного вопроса. Виталий Дубяго рос и воспитывался в приемной семье. Позже государство выделило общежитие, а потом получил арендный дом. Есть участок, по возможности совмещает его благоустройство с работой на Поставском молочном заводе. Планы большие и главное - выполнимые.

"Они совершеннолетние, но все равно приходят в комиссию, приходят за помощью. И мы ими занимаемся. И никто их не гоняет по инстанциям. Мы все работаем в тесной команде. Но вопрос в том, насколько человек готов принять эту помощь и ей воспользоваться", - заметила зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних Поставского райисполкома Марина Наганович.

Марина Наганович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f0214e1-137f-4f6f-aaf2-052257378be5/conversions/ea549422-f84e-445d-b31f-ec971bf3fbf8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f0214e1-137f-4f6f-aaf2-052257378be5/conversions/ea549422-f84e-445d-b31f-ec971bf3fbf8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f0214e1-137f-4f6f-aaf2-052257378be5/conversions/ea549422-f84e-445d-b31f-ec971bf3fbf8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9f0214e1-137f-4f6f-aaf2-052257378be5/conversions/ea549422-f84e-445d-b31f-ec971bf3fbf8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Денис Бубновский честно признается, что на момент съемки видеоролика думал, что нет важнее его жилищного вопроса. Отсюда и недопонимание принципа очередности предоставления жилья. Ведь в списке нуждающихся он далеко не первый и точно не единственный, кому нужно протянуть руку помощи.

Вспоминает, как в школьные годы и во время учебы в колледже не остался наедине с проблемами. Да, решение определенных задач действительно требует много времени. Каждый случай индивидуальный.

Денис Бубновский:

"Я не разобрался, что так быстро все не делается. Это тоже нужно понимать. А я с бухты барахты взял камеру и начал все снимать. Я мог наговорить много всего, а люди могут перефразировать в другое. Я хочу сказать, чтобы люди на моем примере поняли, что нужно читать законы".

"Необходимо уточнить, что жилые помещения социального пользования предоставляются гражданам в порядке очередности, исходя из даты постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Предоставляются жилые помещения социального пользования по мере их строительства или по мере их освобождения из вторичного жилищного фонда", - обозначила главный специалист отдела правовой работы главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома Наталья Базылева.

Наталья Базылева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83173bcd-76fd-4329-b35c-8d7a67c6002f/conversions/bbb066db-84ab-48f6-b5a8-f115deaa6243-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83173bcd-76fd-4329-b35c-8d7a67c6002f/conversions/bbb066db-84ab-48f6-b5a8-f115deaa6243-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83173bcd-76fd-4329-b35c-8d7a67c6002f/conversions/bbb066db-84ab-48f6-b5a8-f115deaa6243-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83173bcd-76fd-4329-b35c-8d7a67c6002f/conversions/bbb066db-84ab-48f6-b5a8-f115deaa6243-xl-___webp_1920.webp 1920w

Видеоролик, снятый в кабинете Поставского райисполкома, наделал шума. Пример "выложить в Сеть" заразительный. В Лепеле претендующий на социальные квадраты снял захламленное помещение, которое ему показали в качестве варианта жилья. Конечно, такой беспорядок вызывает эмоцию. Но ведь и довел квартиру до этого состояния предыдущий жилец, который также нуждался в жилплощади. И, конечно, в ней полагается ремонт за счет государства. Но ведь это же не так интересно подписчикам.

Инженер производственно-технического отдела КУПП "Боровка" Ольга Шарафутдинова отметила: "Квартиры бывают остаются в неудовлетворительном состоянии. Нам приходится вычищать эти квартиры. Также мы подаем заявки, чтобы эти квартиры отремонтировали. Мы либо своими силами, либо подрядной организацией проводим ремонт. И это уже потенциальные квартиры для заселения людей. Квартиры ремонтируются от А до Я: все сантехническое, газовое оборудование, окна, оклейка обоев".

Под постом тысячи комментариев, где люди разделились на два лагеря: кто-то защищает парня-сироту, который пришел требовать свое, часть на стороне представителей Поставского райисполкома, которых видеосъемкой явно застали врасплох.