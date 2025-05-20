Как православный мир отпраздновал юбилейные даты Жировичского монастыря

По признанию верующих, двойной юбилей - это двойная радость и особая благодать.

До облаков возвышается молитвенное слово сотни верующих из разных уголков Беларуси и паломников со всего мира. Вот уже ни одно столетие 20 мая православный мир восхваляет Жировичскую чудотворную икону Божией матери.

Сегодня на территории Жировичского монастыря очень много верующих. Праздничную молитву люди читают прямо на улице. Во дворе Свято-Успенского храма организовали прямую трансляцию праздничной литургии, чтобы каждый желающий смог прочувствовать царящую здесь атмосферу.

Образ Божией Матери явился миру в 1470 году. И с тех пор уже 555 лет небесная заступница покровительствует Беларуси. Чудотворная икона - самая маленькая в мире, она вмещается на человеческой ладони. Ее образ нерукотворный, доказано научно. Он выполнен на яшме. Этот камень при работе человеком элементарно будет рассыпаться.

"Сама дата - 555 лет. Задумаемся, какова история, сколько поколений прошло здесь, на этой земле, сколько тысяч, миллионов людей от мала до велика, от простых до знатных людей приложились к чудотворной иконе. И вот эта небольшая икона очень значима для белорусской земли, потому что она проходила испытания вместе с теми, кто живет на нашей земле", - поделился радостным событием Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Нерукотворную икону из храма выносят редко. Но сегодняшняя юбилейная дата - исключение. В особом убранстве цветов и лучах солнца (это особый знак) святыню пронесли через реку молящихся.

Константин Бурак, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области заявил: "То, что сегодня здесь так много паломников, так много людей, которые пришли на торжественное богослужение, демонстрирует единство христианского мира. И то, что великие гуманистические ценности, которые положены в основу христианства, превалируют и ведут нас к торжеству света".

В свой 505-й юбилей гордость Беларуси, один из главных духовных центров православного мира - Свято-Успенский собор - встречал верующих и гостей в обновленном виде. Последние работы завершились буквально накануне двух важных дат - в апреле. И сейчас красотой здесь поражает буквально все: и внешний вид, и внутреннее убранство главного храма - новый золотой иконостас. Новую жизнь монастырский комплекс получил по поручению Президента.

"Государство оказывает поддержку Белорусской православной церкви в восстановлении святынь. За прошедшее время государством оказана очень большая помощь и в восстановлении Свято-Успенского собора, и Явленской церкви, у которой проходили торжества. Все видели, какой красивый иконостас установлен в Свято-Успенском соборе, и это тоже помощь государства. Почему важно сотрудничество церкви и государства? Потому что мы живем все в одной стране. И мир, и согласие, которое в нашем обществе, достигаются именно совместными усилиями - и государства, и церкви", - рассказал Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей Беларуси.