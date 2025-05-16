Как в Союзном государстве сохраняют память о Великой Отечественной войне

35 тыс. русских, украинцев, татар, казахов, белорусов стояли на Волге насмерть. В боях во время Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими захватчиками они сложили головы, только чтобы повернуть ход всей войны в другую сторону.

Цена независимости сталинградских (волгоградских) земель - 200 дней и ночей, проведенных в упорных, ожесточенных и кровопролитных боях. Чтобы понять масштаб развернувшихся там сражений, достаточно вспомнить Польшу, территорию которой нацистская Германия завоевала за 28 дней, а в Сталинграде (сейчас Волгоград) за это время немцы успели захватить лишь несколько домов. Франция же пала за 38 дней, в то время как в городе-"вожде" враг смог перебраться только с одной стороны улицы на другую.

80 лет назад Великую Победу ковали всем многонациональным народом СССР. На фронтах и в тылу были мужчины, женщины и даже дети. Они осознавали, что, только объединив усилия, возможно противостоять агрессору.

Вячеслав Володин, председатель парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Госдумы РФ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/145e341f-bdd3-48d3-928b-9fd7de80b470/conversions/f84b4339-1c65-4d18-b9e7-9f250f3d9e6c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/145e341f-bdd3-48d3-928b-9fd7de80b470/conversions/f84b4339-1c65-4d18-b9e7-9f250f3d9e6c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/145e341f-bdd3-48d3-928b-9fd7de80b470/conversions/f84b4339-1c65-4d18-b9e7-9f250f3d9e6c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/145e341f-bdd3-48d3-928b-9fd7de80b470/conversions/f84b4339-1c65-4d18-b9e7-9f250f3d9e6c-xl-___webp_1920.webp 1920w Вячеслав Володин, председатель парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Госдумы РФ

Вячеслав Володин:

"Казахстан поставил 85 % свинца. Каждая девятая пуля была отлита из него. Из жителей Кыргызстана и Казахстана была сформирована легендарная 316-я стрелковая Краснознаменная дивизия под командованием генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, героически сражавшаяся под Москвой. Для победы многое сделала Армения - ее предприятия поставляли необходимую для фронта продукцию. Таджикистан принял 100 тыс. жителей из блокадного Ленинграда, Москвы, Киева, Минска и многих других городов и сел. Белорусская земля первой приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков, почти полностью были разрушены Минск, Гомель, Витебск. Оборона Брестской крепости стала символом мужества и стойкости советских солдат и офицеров".

Хотят ли народы бывшего Советского Союза, потерявшие около 27 млн человек, войны и повторения тех страшных уроков на наших землях? Ответ очевидный, но требующий разъяснений для тех, кто сегодня смеет разрушать святое - общую историческую память.

Проигравшие ту войну пытаются забрать у нас победу. Они делают все, чтобы стать "победителями" - фальсифицируют историю, в учебниках пытаются написать то, чего не было. То есть они хотят показать себя победителями, хотят отмечать свои праздники, которые отмечают 8 мая. "Меня недавно спросили: Драган, был парад Победы 9 мая в Москве, а 8 мая - в Киеве. Кто приехал в Киев, а кто в Москву? Я ответил, что в Киев приехали нацисты, а в Москву - победители", - сказал сербский политолог Драган Станоевич.

От сохранения и передачи памяти о Великой Отечественной войне, о героях будущим поколениям напрямую зависит наша жизнь. Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

К сожалению, есть страны постсоветского пространства, которые забывают историю, в первую очередь, историю Великой Отечественной войны, топчутся по памяти героев, начинают героизировать предателей и тех, кто принес горе на территорию СССР. Однако стоит посмотреть на ситуацию в этих государствах и обратить внимание, что эти страны опять воюют, к ним вновь пришли нищета и смерти людей.

Сохранение и защита памяти о подвигах защитников Отечества для Союзного государства - приоритет. И здесь красноречивее любых слов выступил первый Международный патриотический форум Союзного государства Беларуси и России "Великое наследие - общее будущее", прошедший 28-29 апреля 2025 года. Форум под председательством Президентов Беларуси (Александра Лукашенко) и России (Владимира Путина) объединил 20 стран, включая государства Европы, Азии и Латинской Америки. Парламентские делегации, а также лидеры Беларуси и РФ были едины во мнении - правда о событиях ВОВ должна звучать громко.

Попытки переписывания истории на Западе уже давно стали трендом, но потомкам победителей доказывать, как все было на самом деле, сегодня нет необходимости.

"Монгольский народ помнит подвиги советского солдата, который изменил все человечество. Мы тоже воевали с фашизмом и с Японской империей на Халхин-Голе. Мой дедушка тоже участвовал в битвах, защищал Москву. В 1942 году он был курсантом, но позже довоевался до полковника-лейтенанта в Монголии", - рассказала депутат парламента Монголии Энхнасан Лутаа.

Энхнасан Лутаа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbfbd21c-6e80-4baa-a591-8f85ea889a4d/conversions/4697ffa9-b398-4af8-8280-be6d9ba22319-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbfbd21c-6e80-4baa-a591-8f85ea889a4d/conversions/4697ffa9-b398-4af8-8280-be6d9ba22319-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbfbd21c-6e80-4baa-a591-8f85ea889a4d/conversions/4697ffa9-b398-4af8-8280-be6d9ba22319-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fbfbd21c-6e80-4baa-a591-8f85ea889a4d/conversions/4697ffa9-b398-4af8-8280-be6d9ba22319-xl-___webp_1920.webp 1920w Энхнасан Лутаа

Несмотря на давление, критику и угрозу, в Словакии тоже помнят подлинную историю Второй мировой, знают, кто развязал войну, а главное, благодаря кому нацизм потерпел поражение.

Современному поколению давно пора понять одну простую истину: мир не роскошь, мир - это выбор. И Союзное государство на постсоветском пространстве является самым наглядным показателем интеграции и того, как надо сохранять историческую память и пресекать попытки переписывания истории.

"Нам богом дан уникальный шанс стать примером государства - цивилизации. Союзное государство Беларуси и России станет примером вообще для всего вырождающегося человечества, которое предало все христианские заповеди, - заметил депутат Госдумы РФ Николай Бурляев. - То, что происходило в Волгограде 28 и 29 апреля, - это ощущение сбора нашей прежней страны. Там присутствовали представители абсолютно всех республик, которые вроде бы отделились, но люди с таким радушием общались два дня. Мы родные, у нас у всех пароль Советский Союз".

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Как сохранить и защитить историческую правду от фальсификации и искажения - главные вопросы дискуссии. Ответы на них искали всем миром - парламентарии и эксперты, представители патриотических организаций и научного и педагогического сообществ Беларуси и России. Фундамент в виде законодательной базы, в том числе с использованием уголовного кодекса, сегодня на государственном уровне защищает общую историю от мифических формулировок.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы вышли на законодательное оформление защиты памяти о Великой Отечественной войне. 15-я статья Конституции Республики Беларусь говорит об этом прямо. Директива № 12, которая вышла в апреле 2025 года, тоже свидетельствует о защите памяти о ВОВ, а это один из ключевых идеологических приоритетов государства. Отрадно, что подобные документы также принимаются и в Российской Федерации. Мы синхронизируем нашу политику, и это идет не только от власти, а еще и от общества. Даже на полях форума уже сложились договоренности об идеях, которые нам предстоит воплощать в ближайшее время, чтобы работа не остановилась 9 мая 2025 года. Она должна продолжаться, ведь затишья не бывает".

По словам руководителя Национального центра исторической памяти при президенте России Елены Малышевой, россиян с белорусами объединяет общее восприятие исторической действительности.

Центр, которым руководит Елена Малышева, очень плотно работает с белорусскими коллегами, которые вовлечены во многие проекты. Одним из важных векторов является сохранение памяти о преступлениях нацистов против мирного населения. "Это боль белорусского, российского да и в целом всего советского народа, потому что большей половиной жертв Второй мировой войны стало мирное население. И наш центр в сентябре 2024 года подписал официальное соглашение с Научно-практическим центром проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь для объединения совместных усилий в отстаивании исторической правды", - добавила она.

Масштабная работа Парламентского Собрания Союза Беларуси и России сегодня ведется и в рамках реализации молодежной политики. В 2024 году впервые в Союзном государстве парламентарии совместно с органами исполнительной власти сформировали дорожную карту, ключевыми направлениями которой стали гражданско-патриотическое и историческое воспитание современного поколения. Ведь основные усилия по сохранению великого наследия общей победы надо сосредотачивать на работе с детьми и молодежью. В Союзном государстве создана большая база для понимания и осознания цены, которую пришлось заплатить за мир, - это музеи, мемориальные комплексы, интерактивные площадки. Только пресловутый Музей-панораму "Сталинградская битва" в день посещают около 5 тыс. школьников с разных областей и городов, а более 10 школьных музеев в Беларуси входят в топ-100 лучших школьных музеев.

Владимир Кикнадзе, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b96b24cc-ea0f-456e-861e-9e2ea9656b02/conversions/3f641538-d480-411d-b694-c8dbc4dab07d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b96b24cc-ea0f-456e-861e-9e2ea9656b02/conversions/3f641538-d480-411d-b694-c8dbc4dab07d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b96b24cc-ea0f-456e-861e-9e2ea9656b02/conversions/3f641538-d480-411d-b694-c8dbc4dab07d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b96b24cc-ea0f-456e-861e-9e2ea9656b02/conversions/3f641538-d480-411d-b694-c8dbc4dab07d-xl-___webp_1920.webp 1920w Владимир Кикнадзе, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук

Владимир Кикнадзе указал, что в Беларуси созданы замечательные учебники и учебные пособия. И, по его мнению, было бы здорово, если бы молодежь познавала историю Великой Отечественной войны в единых подходах, разработанных историками России и Беларуси. Это же касается и темы геноцида советского и, в частности, белорусского народа.

Парламентарии сошлись во мнении, что повышенное внимание к памяти и общей истории необходимо уделять не только в год 80-летия Великой Победы.

Еще одним итогом форума стала новая архитектура равной и неделимой безопасности, которую сегодня выстраивает Беларусь и Россия. Первая конференция, которая уже стала исторической, показала, что у Союзного государства есть много единомышленников. В борьбе за правду и историю государства не остались в одиночестве. И чтобы укрепить защиту наследия, при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России в ближайшее время создадут комиссию по сохранению исторической памяти.