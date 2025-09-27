Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Как выйти на выборы?" Эксперт прокомментировал предстоящие выборы в парламент Молдовы

ЦИК Молдовы снял с выборов еще одну организацию - на этот раз партию "Великая Молдова". Всего к настоящему моменту отстранена от участия в выборном процессе треть партий и движений страны.

Все это делается для того, чтобы отвлечь внимание граждан от провалов власти. Мнением поделился Иван Гучи - активист блока "Победа" (Молдова):

"История для Республики Молдова негативная. Жизнь очень сложная и уровень бедности впервые дошел до 40 %, а уровень полной бедности, когда людей не могут обеспечить минимальным количеством еды, составляет уже 33 %. Это говорит о том, что власть просто издевается над народом. И как ей выйти на выборы? Найти врага. Где враг? В России. Кто враг? Абсолютно все".

