"Как выйти на выборы?" Эксперт прокомментировал предстоящие выборы в парламент Молдовы
Автор:Редакция news.by
ЦИК Молдовы снял с выборов еще одну организацию - на этот раз партию "Великая Молдова". Всего к настоящему моменту отстранена от участия в выборном процессе треть партий и движений страны.
Все это делается для того, чтобы отвлечь внимание граждан от провалов власти. Мнением поделился Иван Гучи - активист блока "Победа" (Молдова):
"История для Республики Молдова негативная. Жизнь очень сложная и уровень бедности впервые дошел до 40 %, а уровень полной бедности, когда людей не могут обеспечить минимальным количеством еды, составляет уже 33 %. Это говорит о том, что власть просто издевается над народом. И как ей выйти на выборы? Найти врага. Где враг? В России. Кто враг? Абсолютно все".