Запад продолжает искать причины для обоснования беспрецедентных трат на военные нужды. Когда-то европейских обывателей пугали российским ядом, теперь в почете тема беспилотников. Порой представители "цветущего сада" срываются и переходят на банальные угрозы, объявляя своей целью сделать территорию оппонента непригодной для жизни.

Запад противоречия военно-политической обстановки склонен разрешать военными средствами, Союзное государство - политическими. НАТО переводит интеллект и риторику на армейские рельсы, мы стремимся активизировать международные организации: ШОС, БРИКС, ОДКБ. Почувствуйте разницу. На 12-м Сяншаньском форуме безопасности Минск громко заявляет о приверженности мирным инициативам, а на недавнем форуме безопасности в Варшаве прозвучали и такие, не вызвавшие, кстати, отторжения у публики слова бывшего министра обороны Великобритании.

Бен Уоллес, экс-министр обороны Великобритании news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e1e7e78-c476-49c4-8e13-07cdd32fe07e/conversions/5eb2a400-b79b-4f1f-be25-ca38a7115dce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e1e7e78-c476-49c4-8e13-07cdd32fe07e/conversions/5eb2a400-b79b-4f1f-be25-ca38a7115dce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e1e7e78-c476-49c4-8e13-07cdd32fe07e/conversions/5eb2a400-b79b-4f1f-be25-ca38a7115dce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5e1e7e78-c476-49c4-8e13-07cdd32fe07e/conversions/5eb2a400-b79b-4f1f-be25-ca38a7115dce-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно задушить Крым", - Бен Уоллес, экс-министр обороны Великобритании.

Не надо думать, кстати, что это сугубо маразм. Такие умозаключения звучат не только для внутренней публики, но и для Москвы, чтобы даже не помышляла о мире. Не до конца ясной остается позиция США.

Диспозиция, военные смотрят на поле учений news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7543fa5-cf04-4b1e-8330-b0cbda5ab2dc/conversions/26b6ff16-2e82-4bfd-bebb-6e5c12ac31ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7543fa5-cf04-4b1e-8330-b0cbda5ab2dc/conversions/26b6ff16-2e82-4bfd-bebb-6e5c12ac31ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7543fa5-cf04-4b1e-8330-b0cbda5ab2dc/conversions/26b6ff16-2e82-4bfd-bebb-6e5c12ac31ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7543fa5-cf04-4b1e-8330-b0cbda5ab2dc/conversions/26b6ff16-2e82-4bfd-bebb-6e5c12ac31ae-xl-___webp_1920.webp 1920w

Америка, впрочем, в последнее время столь часто меняет взгляды, что найти точку опоры в них в принципе сложно. Быть может, так и задумано, чтобы любой результат объявить своей победой.

Прагматичные отношения с Вашингтоном удается построить немногим. Минск, кстати, в их числе. Однако в сухом военном остатке нам достаются прирученные Америкой соседи из НАТО, которые, можно сказать, открыто готовятся к войне. Причем почти открыто штампуются и наивные провокации в виде беспилотников неясного происхождения. Сиротливые БПЛА где только не фиксируют - Польша, Дания, Германия. Тут же следуют заявления о необходимости дорогущих конструкций против дронов и создании новых дивизий на всякий случай.

Минск же реагирует непропорционально: дубиной не машет, войска к границам не стягивает. За такую наглость, конечно, можем получить провокации иного уровня.

Тем более что подключить ЕС к войне - долгосрочная мечта Украины. Некоторые источники утверждают, что Киев и Варшава уже готовят диверсантов, в том числе из белорусов определенного толка и русского добровольческого корпуса для атак на объекты инфраструктуры в Польше. Поляки, по плану, мужественно ликвидируют врага и выяснят, что это были белорусские и российские военные. Тут-то "цветущий сад" не стерпит и ринется в бой. Самое ужасное не только то, что подобное может произойти, а то, что звучит все это уже банально. Никто не удивится.

Военный планшет в руках news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61cb9acc-c090-454c-b299-136337c348bb/conversions/321ce0b8-b84b-4659-a53a-c161de30eb2d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61cb9acc-c090-454c-b299-136337c348bb/conversions/321ce0b8-b84b-4659-a53a-c161de30eb2d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61cb9acc-c090-454c-b299-136337c348bb/conversions/321ce0b8-b84b-4659-a53a-c161de30eb2d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61cb9acc-c090-454c-b299-136337c348bb/conversions/321ce0b8-b84b-4659-a53a-c161de30eb2d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как ни странно, у бездны Запад удерживает не собственная, а наша сила. Белорусская армия продолжает хладнокровно прокачивать компетенции, которые нужны на реальном поле боя. На батальонных учениях сейчас предполагается, что остановить необходимо численно превосходящего неприятеля. И делать это учимся с минимальными потерями за счет нестандартных подходов и применения оружия на максимальных дистанциях.

Вадим Ильницкий, командир механизированной бригады:

"Была создана обстановка, которая заставляла прежде всего командира батальона принимать нестандартные решения, начиная от выхода противника на рубеже развертывания в ротные колонны до непосредственного перехода его в атаку. Основной акцент делается на опыте специальной военной операции, а именно на работе в закрытых огневых позициях непрямой наводкой, в том числе работа танковой каруселью".