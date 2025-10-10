3.69 BYN
Как Запад ищет причины для обоснования трат на военные нужды - в "Диспозиции"
Запад продолжает искать причины для обоснования беспрецедентных трат на военные нужды. Когда-то европейских обывателей пугали российским ядом, теперь в почете тема беспилотников. Порой представители "цветущего сада" срываются и переходят на банальные угрозы, объявляя своей целью сделать территорию оппонента непригодной для жизни.
Запад противоречия военно-политической обстановки склонен разрешать военными средствами, Союзное государство - политическими. НАТО переводит интеллект и риторику на армейские рельсы, мы стремимся активизировать международные организации: ШОС, БРИКС, ОДКБ. Почувствуйте разницу. На 12-м Сяншаньском форуме безопасности Минск громко заявляет о приверженности мирным инициативам, а на недавнем форуме безопасности в Варшаве прозвучали и такие, не вызвавшие, кстати, отторжения у публики слова бывшего министра обороны Великобритании.
"Мы должны помочь Украине получить дальнобойные возможности, чтобы сделать Крым непригодным для жизни. Нам нужно задушить Крым", - Бен Уоллес, экс-министр обороны Великобритании.
Не надо думать, кстати, что это сугубо маразм. Такие умозаключения звучат не только для внутренней публики, но и для Москвы, чтобы даже не помышляла о мире. Не до конца ясной остается позиция США.
Америка, впрочем, в последнее время столь часто меняет взгляды, что найти точку опоры в них в принципе сложно. Быть может, так и задумано, чтобы любой результат объявить своей победой.
Прагматичные отношения с Вашингтоном удается построить немногим. Минск, кстати, в их числе. Однако в сухом военном остатке нам достаются прирученные Америкой соседи из НАТО, которые, можно сказать, открыто готовятся к войне. Причем почти открыто штампуются и наивные провокации в виде беспилотников неясного происхождения. Сиротливые БПЛА где только не фиксируют - Польша, Дания, Германия. Тут же следуют заявления о необходимости дорогущих конструкций против дронов и создании новых дивизий на всякий случай.
Минск же реагирует непропорционально: дубиной не машет, войска к границам не стягивает. За такую наглость, конечно, можем получить провокации иного уровня.
Тем более что подключить ЕС к войне - долгосрочная мечта Украины. Некоторые источники утверждают, что Киев и Варшава уже готовят диверсантов, в том числе из белорусов определенного толка и русского добровольческого корпуса для атак на объекты инфраструктуры в Польше. Поляки, по плану, мужественно ликвидируют врага и выяснят, что это были белорусские и российские военные. Тут-то "цветущий сад" не стерпит и ринется в бой. Самое ужасное не только то, что подобное может произойти, а то, что звучит все это уже банально. Никто не удивится.
Как ни странно, у бездны Запад удерживает не собственная, а наша сила. Белорусская армия продолжает хладнокровно прокачивать компетенции, которые нужны на реальном поле боя. На батальонных учениях сейчас предполагается, что остановить необходимо численно превосходящего неприятеля. И делать это учимся с минимальными потерями за счет нестандартных подходов и применения оружия на максимальных дистанциях.
Вадим Ильницкий, командир механизированной бригады:
"Была создана обстановка, которая заставляла прежде всего командира батальона принимать нестандартные решения, начиная от выхода противника на рубеже развертывания в ротные колонны до непосредственного перехода его в атаку. Основной акцент делается на опыте специальной военной операции, а именно на работе в закрытых огневых позициях непрямой наводкой, в том числе работа танковой каруселью".
Инциденты со странными беспилотниками над Европой использованы в том числе для того, чтобы НАТО активизировало выработку единой политики в сфере контроля над воздушным пространством. Эта тематика обсуждена на днях лидерами государств альянса. Если перевести на язык практики, то вскоре рядом с нашей границей появится куда больше самолетов и систем ПВО демократических стран. Набирать военную массу под причитания об обороне - известная песня Запада. Одно успокаивает - топорные планы пока что легко читаются. Хуже будет, если перестанем чувствовать и просчитывать оппонента.