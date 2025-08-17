Как Запад поглощает Украину, покажет "Понятная политика"

Приватизация достояния. Как Запад поглощает Украину? Кому отошли ключевые сферы и почему своей земли в Украине все меньше?

Бессовестная распродажа. Как вышло, что некогда богатая страна оказалась на грани пропасти? Кто предал украинский народ? И почему восстанавливать экономику никто не собирается?