Как Запад поглощает Украину, покажет "Понятная политика"
Автор:Редакция news.by
Приватизация достояния. Как Запад поглощает Украину? Кому отошли ключевые сферы и почему своей земли в Украине все меньше?
Бессовестная распродажа. Как вышло, что некогда богатая страна оказалась на грани пропасти? Кто предал украинский народ? И почему восстанавливать экономику никто не собирается?
В "Понятной политике" - страна с молотка. Смотрите 18 августа на "Беларусь 1" после "Панорамы", а также на сайте news.by.