Как живут молодожены, к которым на свадьбу пришел Президент?
Новость, которую еще с пятницы обсуждают в интернете, Александр Лукашенко пришел на свадьбу к простой белорусской паре. Как можно вступить в брак и проснуться знаменитыми, знают Дмитрий и Полина. Елизавета Синяк ближе познакомилась с молодой семьей.
Особенный гость и поздравление от Президента в день свадьбы
Молодую пару без свадебных нарядов кто-то узнает не сразу. Но в прошлую пятницу о них говорили в каждом уголке страны.
Особенный гость на свадьбе обычно актер или музыкант. Но случилась уникальная ситуация, и гостем стал Президент Беларуси. Да еще и с подарками!
Как говорится, шанс, что на торжество заглянет глава государства, мал, но никогда не равен нулю. В Беларуси - все возможно.
"Легкий шок и немножко эйфории, - описал свои эмоции молодой супруг Козлов от неожиданной встречи с Президентом. - Потому что ты не до конца понимаешь, что происходит. Все немножко там заранее началось, аплодисменты, почему они. Почему столько камер? Они набежали, прям окутали нас. Потом, когда обернулся, увидел, обомлел, и там уже все как в тумане. Я бы не сказал, что какой-то он там другой или что. Он как и мы все".
В памяти после общения с Александром Лукашенко отложилось пожелание о детях, что третий его и что помогут, чем смогут.
А еще особенная свадьба молодоженам подарила новое жилье - арендная квартира в Смолевичах.
Молодоженам вручили ключи от двухкомнатной арендной квартиры. Они приехали посмотреть: зал, спальня, балкон с прекрасным видом.
Полина Козлова рассказала, что фотографию с Президентом распечатают для альбома и эта фотография станет первой в их семейном альбоме.
Еще один сюрприз ждал пару на работе. Вместе трудятся в водоканале, а сегодня его здание стало залом для выездной регистрации.
"Уважаемый Дмитрий Викторович, Полина Павловна, вы теперь одно целое, вы теперь одна семья. От нашего предприятия небольшой сертификат молодой семье", - поздравил директор ГП "Смолевичский водоканал".
Алеся Битель, председатель первичной профсоюзной организации ГП "Смолевичский водоканал":
"Фотозона к нам уже пришла чуть-чуть попозже, потому что мы захотели сделать эффект вау для молодоженов и сделать что-то масштабное, чтобы они пришли и сказали: "Водоканал - это наша семья".
Евгений Николаев, директор ГП "Смолевичский водоканал":
"По приходе на наше предприятие молодым специалистам по возможности мы стараемся выделить коммерческое жилье. Постоянно поощряем и премируем своих молодых специалистов. Это денежные какие-то вознаграждения, денежные премии, выплаты и так далее. Плюс, когда происходят туристические слеты, какие-то выездные наши мероприятия, мы всегда стараемся подключить к этим всем мероприятиям нашу молодежь".
Теперь они вместе с новыми фото, на новом пространстве - в такой яркий старт большой истории.
"Это незабываемо. Такое красивое место. Глава государства зашел, безусловно, шок. Красиво оркестр играл", - поделился впечатлениями о свадебном дне молодожен Дмитрий.
"Со слов родителей, бабушек, дедушек, все это, безусловно, для них было волнительно тоже. И неожиданно. Как они там хлопали. Для них, наверное, больше всего волнительно и важно было то, что мы там стоим. Я сама плакать буду. Больше сердца у них за нас, конечно, радовалось", - вспоминает молодая супруга Полина.