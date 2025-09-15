Как живут молодожены, к которым на свадьбу пришел Президент?

Новость, которую еще с пятницы обсуждают в интернете, Александр Лукашенко пришел на свадьбу к простой белорусской паре. Как можно вступить в брак и проснуться знаменитыми, знают Дмитрий и Полина. Елизавета Синяк ближе познакомилась с молодой семьей.

Особенный гость и поздравление от Президента в день свадьбы

Молодую пару без свадебных нарядов кто-то узнает не сразу. Но в прошлую пятницу о них говорили в каждом уголке страны.

Особенный гость на свадьбе обычно актер или музыкант. Но случилась уникальная ситуация, и гостем стал Президент Беларуси. Да еще и с подарками!

Как говорится, шанс, что на торжество заглянет глава государства, мал, но никогда не равен нулю. В Беларуси - все возможно.

"Легкий шок и немножко эйфории, - описал свои эмоции молодой супруг Козлов от неожиданной встречи с Президентом. - Потому что ты не до конца понимаешь, что происходит. Все немножко там заранее началось, аплодисменты, почему они. Почему столько камер? Они набежали, прям окутали нас. Потом, когда обернулся, увидел, обомлел, и там уже все как в тумане. Я бы не сказал, что какой-то он там другой или что. Он как и мы все".

В памяти после общения с Александром Лукашенко отложилось пожелание о детях, что третий его и что помогут, чем смогут.

А еще особенная свадьба молодоженам подарила новое жилье - арендная квартира в Смолевичах.

Молодоженам вручили ключи от двухкомнатной арендной квартиры. Они приехали посмотреть: зал, спальня, балкон с прекрасным видом.

Полина Козлова рассказала, что фотографию с Президентом распечатают для альбома и эта фотография станет первой в их семейном альбоме.

Еще один сюрприз ждал пару на работе. Вместе трудятся в водоканале, а сегодня его здание стало залом для выездной регистрации.

"Уважаемый Дмитрий Викторович, Полина Павловна, вы теперь одно целое, вы теперь одна семья. От нашего предприятия небольшой сертификат молодой семье", - поздравил директор ГП "Смолевичский водоканал".

Алеся Битель, председатель первичной профсоюзной организации ГП "Смолевичский водоканал":

"Фотозона к нам уже пришла чуть-чуть попозже, потому что мы захотели сделать эффект вау для молодоженов и сделать что-то масштабное, чтобы они пришли и сказали: "Водоканал - это наша семья".

Евгений Николаев, директор ГП "Смолевичский водоканал":

"По приходе на наше предприятие молодым специалистам по возможности мы стараемся выделить коммерческое жилье. Постоянно поощряем и премируем своих молодых специалистов. Это денежные какие-то вознаграждения, денежные премии, выплаты и так далее. Плюс, когда происходят туристические слеты, какие-то выездные наши мероприятия, мы всегда стараемся подключить к этим всем мероприятиям нашу молодежь".

Теперь они вместе с новыми фото, на новом пространстве - в такой яркий старт большой истории.

"Это незабываемо. Такое красивое место. Глава государства зашел, безусловно, шок. Красиво оркестр играл", - поделился впечатлениями о свадебном дне молодожен Дмитрий.