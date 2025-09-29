3.64 BYN
Какие подарки получил Белоозерск в преддверии областных "Дожинок"
Труд хлеборобов на благо продовольственной безопасности страны. И традиционно красивое событие осени - чествование лучших аграриев во время фестиваля "Дожинки". Уже 4 октября областной праздник примет Белоозерск. В городе появились новые знаковые объекты, в том числе и необычный памятник.
Подарок Белоозерску - гигантская креветка
Теперь не только в озере, но и в парке Белоозерска. Гигантская белорусская креветка - инициатива местного жителя Артема Бора. Ее размер почти 170 см. Работа лучших кузнецов страны. А благоустройство - совместные усилия жителей города. И самые активные - юное поколение.
Пока что облик в секрете. Как выглядит памятный знак, узнаем на областных "Дожинках". Большой праздник тружеников села в Белоозерске станет буквально марафоном открытий.
Бассейн - очень нужный и ожидаемый объект
Бассейн - особенно ожидаемый объект. Построили его из отечественного материала с нуля менее чем за год по всем современным стандартам. Внедрена здесь и безбарьерная среда.
Елена Якубович, жительница Белоозерска:
"В этом году открытие бассейна произведет фурор. Очень приятно, многие смогут его посетить. Белоозерск для меня стал второй моей родиной. И у него есть будущее, в котором жить нашим детям, внукам. Меняется на глазах. Улучшается инфраструктура, делается все на благо наших жителей".
Вот уже почти месяц ученики третьей школы обучаются практически в новом учреждении. Объект - среди основных по преображению к "Дожинкам".
Матвей Шуба, учащийся СШ № 3 г. Белоозерска:
"Сейчас школа изменилась в лучшую сторону, появилось много турников, сделали беговую дорожку, баскетбольную площадку и футбольное поле. Внутри очень красиво стало".
Эвелина Тарышева, учащаяся СШ № 3 г. Белоозерска:
"Настолько прекрасная атмосфера. Комфортные кабинеты стали очень уютными. Спортзал обновился, где стало намного удобнее и практичнее заниматься. Коридоры стали очень свежими, светлыми. Учебный процесс также очень хороший. Ежегодно у нас есть стобалльники. И процент зачисления в университеты составляет более 85 %".
А еще отремонтировано порядка 40 домов, благоустроен ряд территорий, частично положили новый асфальт. В лучшую сторону изменились и медучреждения. Обновление коснулось, в том числе, материально-технической базы.
Владимир Пилипец, председатель Белоозерского горисполкома:
"Конечно, больница преобразилась полностью. И больница, и поликлиника: внешний вид, утеплен фасад, появилась дворовая территория. Требовал ремонта дом культуры. И действительно, он сейчас образцовый, красивый, изящный, новый, современный, удовлетворяющий все требования и артистов, и телезрителей. С новым зрительным залом, с новым вторым этажом, то есть фойе новое".
Центром притяжения гостей и участников "Дожинок" станет главная площадь города. К областному празднику ее тоже значительно преобразили. Сейчас устанавливают скамейки с теневыми зонами и игровой комплекс, озеленяют.
Городской стадион, скейт и воркаут-площадки, зоны отдыха, малые архитектурные формы тоже появились в Белоозерске. И особенно важно, что среди местных немало волонтеров, которые активно участвуют в благоустройстве своей родины. Делать ее краше здесь продолжат и после "Дожинок".