Какие подарки получил Белоозерск в преддверии областных "Дожинок"

Труд хлеборобов на благо продовольственной безопасности страны. И традиционно красивое событие осени - чествование лучших аграриев во время фестиваля "Дожинки". Уже 4 октября областной праздник примет Белоозерск. В городе появились новые знаковые объекты, в том числе и необычный памятник.

Подарок Белоозерску - гигантская креветка

Теперь не только в озере, но и в парке Белоозерска. Гигантская белорусская креветка - инициатива местного жителя Артема Бора. Ее размер почти 170 см. Работа лучших кузнецов страны. А благоустройство - совместные усилия жителей города. И самые активные - юное поколение.

Пока что облик в секрете. Как выглядит памятный знак, узнаем на областных "Дожинках". Большой праздник тружеников села в Белоозерске станет буквально марафоном открытий.

Бассейн - очень нужный и ожидаемый объект

Бассейн - особенно ожидаемый объект. Построили его из отечественного материала с нуля менее чем за год по всем современным стандартам. Внедрена здесь и безбарьерная среда.

Елена Якубович, жительница Белоозерска:

"В этом году открытие бассейна произведет фурор. Очень приятно, многие смогут его посетить. Белоозерск для меня стал второй моей родиной. И у него есть будущее, в котором жить нашим детям, внукам. Меняется на глазах. Улучшается инфраструктура, делается все на благо наших жителей".

Вот уже почти месяц ученики третьей школы обучаются практически в новом учреждении. Объект - среди основных по преображению к "Дожинкам".

Матвей Шуба, учащийся СШ № 3 г. Белоозерска:

"Сейчас школа изменилась в лучшую сторону, появилось много турников, сделали беговую дорожку, баскетбольную площадку и футбольное поле. Внутри очень красиво стало".

Эвелина Тарышева, учащаяся СШ № 3 г. Белоозерска:

"Настолько прекрасная атмосфера. Комфортные кабинеты стали очень уютными. Спортзал обновился, где стало намного удобнее и практичнее заниматься. Коридоры стали очень свежими, светлыми. Учебный процесс также очень хороший. Ежегодно у нас есть стобалльники. И процент зачисления в университеты составляет более 85 %".

А еще отремонтировано порядка 40 домов, благоустроен ряд территорий, частично положили новый асфальт. В лучшую сторону изменились и медучреждения. Обновление коснулось, в том числе, материально-технической базы.

Владимир Пилипец, председатель Белоозерского горисполкома:

"Конечно, больница преобразилась полностью. И больница, и поликлиника: внешний вид, утеплен фасад, появилась дворовая территория. Требовал ремонта дом культуры. И действительно, он сейчас образцовый, красивый, изящный, новый, современный, удовлетворяющий все требования и артистов, и телезрителей. С новым зрительным залом, с новым вторым этажом, то есть фойе новое".

Центром притяжения гостей и участников "Дожинок" станет главная площадь города. К областному празднику ее тоже значительно преобразили. Сейчас устанавливают скамейки с теневыми зонами и игровой комплекс, озеленяют.